Behörden warnen davor, Betrügern die IBAN herauszugeben

Immer wieder werden auch in Springe Bürger Opfer von Telefonbetrügern – Stichwort Enkeltrick und falsche Polizisten. Eine aktuelle Masche: das Ergaunern der IBAN, der internationalen Kontonummer. Denn damit kann jeder, der ein Geschäftskonto bei einer (Online)-Bank eingerichtet hat, Geld bis in Höhe des gesamten Guthabens vom Konto eines Angerufenen legal auf sein eigenes Konto transferieren.

In Springe klingelt ein Telefon; es ist Freitag, der 22. Januar 2021, 17.01 Uhr. Im Display wird die Telefonnummer (02 21) 88 88 66 35 9 angezeigt. Es sieht so aus wie der Anruf von einem Nebenapparat einer Firma in Köln. Am Telefon meldet sich „Vodafone-Mitarbeiter Peter Lind“. Die Telefonverbindung hat eine gute Qualität. Der männliche Anrufer spricht nahezu akzentfrei Deutsch. Im Hintergrund sind leise Callcenter-Geräusche zu hören.

Mit einigen geschickten Fragen versucht „Peter Lind“, über einen vermeintlichen Routertausch für den „Datenabgleich“ die IBAN zu bekommen. Antworten auf Rückfragen lehnt er mit Verweis auf den Datenschutz ab.

Was steckt hinter der Masche?

Wer ein Gewerbe anmeldet und eine Gebühr von 27 Euro an die Stadtkasse zahlt, kann danach ein Geschäftskonto bei einer Bank eröffnen – ohne Weiteres auch auf weitgehend digitalem Weg. Schließlich bekommt derjenige mit einer Gläubigeridentifikationsnummer bei der Deutschen Bundesbank die Möglichkeit, den Einzug von Lastschriften zu benutzen.

Nun reichen der Vorname und Name des Angerufenen aus dem Telefonverzeichnis, ein ausgedachter Verwendungszweck und die erbeutete IBAN aus, um eine nahezu beliebige Summe vom Konto des Angerufenen auf das neue Geschäftskonto eines mutmaßlichen Straftäters oder eines Komplizen abzubuchen.

Um nicht aufzufallen, ließe sich diese Methode des Lastschrifteinzugs von Konten der Angerufenen ab Monatsbeginn etwa vier Wochen lang durchführen. Die meisten älteren Bankkunden, die kein Onlinebanking nutzen, holen ihre Kontoauszüge um den Monatswechsel am Kontoauszugsdrucker ab. Erst dann wird die Abbuchung der jeweiligen angenommenen 950 Euro auffallen.

Lastschrift: Widerruf ist möglich

Was tun, wenn man betroffen ist? Der Bundesverband deutscher Banken teilt mit, dass Kunden eine Abbuchung per Lastschrift jederzeit widerrufen können. Die Frist hierfür beträgt acht Wochen. Gründe für den Widerruf müssen nicht genannt werden. Wenn Kunden die Zahlung nicht autorisiert haben, können sie die Erstattung innerhalb von 13 Monaten verlangen. Widerrufen können sie demnach persönlich gegenüber ihrer Bank oder sie nehmen die Rückbuchung im Onlinebanking selbst vor.

Eine Sprecherin der Sparkasse Hannover, die auch in Springe Filialen hat, erläutert, dass nach Überprüfung des Sachverhalts und wenn Kunden nicht grob fahrlässig gehandelt haben, der von Kriminellen abgebuchte Betrag den Kunden gutgeschrieben werde.

Laut den Sprechern der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt es keine Änderungen am aktuellen Verfahren der EU-weiten Nutzung einer IBAN. Daher raten beide den Bankkunden dringend, niemals die IBAN über das Telefon einer anrufenden und unbekannten Person anzugeben oder über das Internet auf fremden und/oder gefälschten Websites einzutippen.

Ein Problem: Alle Telefonnummern, die auf Smartphones in Mobilfunknetzen und Displayzeilen bei digitalen Festnetztelefonen angezeigt werden, inklusive der Notrufnummern 110 und 112 sowie von realen Firmen und Ämtern, könnten gefälscht sein.

Tipp: Stellen Sie Rückfragen

Die Tipps der Experten: Fragen Sie einen unbekannten Anrufer einer angeblichen Firma nach ihrer eigenen Kundennummer. Haben Sie in den Kundendaten ihr Geburtsdatum hinterlegt, fordern Sie den Anrufer auf, Ihnen dieses Datum komplett zu nennen. Kann der Anrufer eine dieser Daten nicht korrekt nennen, rät die Polizei, das Telefonat sofort zu beenden.

Notieren sie sich Anrufzeit, Rufnummer sowie Gesprächsinhalt und rufen sie die angezeigte Nummer nicht zurück. Melden sie den Vorfall gleich an das bei ihnen zuständige Polizeikommissariat.

Von Bernhard Herrmann