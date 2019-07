Springe

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Ärger: Fast bei jeder größeren Fernwärmebaustelle haben sich Geschäftsinhaber darüber beschwert, dass ihre Kunden sie nicht mehr erreichten, auch Anwohner ohne Geschäft äußerten ihren Unmut über Baulärm, Sperrungen oder darüber, dass sie ihr Grundstück nicht erreichen. Jetzt gehen die Stadtwerke in die Offensive.

„Ich erhoffe mir, dass der Baustellenfinder die Akzeptanz für die Baustellen erhöht“, sagt Stadtwerkechef Marcus Diekmann. Damit das gelingt, sollen in einer Onlineübersicht stets die aktuellsten Daten abrufbar sein: Wo wird gebaut, wo sind die Arbeiten bereits fertig, wo soll als Nächstes gebaut werden.

Enger Kontakt zu den Bauarbeitern

Darum, dass das gelingt, kümmert sich Jannis Bandmann und sein Team. „Wir stehen stets in engem Kontakt mit den Bauarbeitern“, sagt er. Diekmann ergänzt, dass durch den Baustellenfinder auch eine gewisse Planbarkeit für die Bürger entsteht: „Wir möchten, dass man sieht, was in Zukunft kommt – soweit das planbar ist.“ Unvorhergesehene Ereignisse könnten den Zeitplan natürlich durcheinanderwirbeln. Im Baustellenfinder können die geplanten Baustellen für die nächsten acht Wochen abgerufen werden.

Baustellenfinder informiert überaktive und geplante Baustellen

Zwei Schalter gibt es auf der Bedienoberfläche des Baustellenfinders: Mit einem lässt sich anwählen, ob aktive Baustellen angezeigt werden, oder ob geplante Baustellen angezeigt werden. Legt man die Schalter auf „Aus“, wird das angewählte Element ausgeblendet. Dass die Stadtwerke diesen Service auf ihrer Internetseite nun anbieten, ist laut Diekmann „keine spontane Entscheidung“. Tatsächlich sei eigentlich vorgesehen gewesen, den Finder bereits Ende letzten Jahres online zu stellen. Das Programm, das als Basis diene, sei bereits gekauft gewesen, man habe allerdings noch Anpassungen vornehmen müssen.

Verwendet wird die Software, die als Basis dient, etwa auch beim Baustellenfinder, den die Stadtwerke Rosenheim auf ihrer Seite eingebunden hat.

Sperrung der Industriestraße steht an

Laut dem Baustellenfinder steht demnächst die Sperrung der Industriestraße an. Dort ist als Termin „Ende Juli“ vorgemerkt. Dann soll der Verkehr über Bürgermeister-Peters-Straße und Friedrich-Bähre-Straße umgeleitet werden. Moment, die Industriestraße ist doch bereits gesperrt? Richtig, bereits aktiv ist die Sperrung laut Baustellenfinder mit einer Umleitung über die Osttangente und Friedrich-Bähre-Straße, die unter „Aktive Baustellen“ abrufbar ist.

Das nächste Bauprojekt folgt Mitte August: Dann wird, laut Baustellenfinder, die Adolf-Reichwein-Straße gesperrt. Und Ende August folgt die Straße Am Kalkwerk.

Von Ralf T. Mischer