Alvesrode

„Wenn hier Leute gesessen hätten, hätte dieser Baumfrevel unter Umständen auch tödlich enden können“, sagt Landwirt Dieter Garve zu der in seinen Augen hinterlistigen und heimtückischen Art der Zerstörung der beiden Linden am Wirtschaftsweg Auf der Höhe. „Was sind das für Menschen, die an so einer Z...