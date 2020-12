16 weitere Grundstücke sollen im kommenden Jahr am westlichen Rand des Baugebiets entstehen, das sich am südlichen Ortsrand von Eldagsen zwischen der namensgebenden Klosterstraße und der Talstraße erstreckt. Nach anfänglichen Verzögerungen in dem 2002 gestarteten Gebiet lief der Verkauf jetzt sehr gut. Es liegen 177 Interessenbekundungen für 16 Flächen vor.