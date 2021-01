Lüdersen

„Es ist nichts mehr, wie wir es gewohnt sind“. Wenn Lüdersens Ortsbürgermeisterin Ursel Postrach ( SPD) auf das vergangene Jahr schaut, bedauert sie: „Wegen der Corona-Krise hat das öffentliche Leben in Lüdersen weitgehend brachgelegen.“

Von abgesagten Theateraufführungen über den ausgefallenen Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr bis hin zum nicht stattgefundenen Maibaumfest in der Ortsmitte waren keine jener Veranstaltungen möglich, die bislang das dörfliche Miteinander geprägt haben. Und auch eine feierliche Veranstaltung zum Volkstrauertag konnte nicht stattfinden. Doch für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt wurde in Lüdersen dennoch: Dank Hauswurfsendungen, in denen die Lüderser gebeten wurden zu spenden, sei die beachtliche Summe von 1100 Euro zusammengekommen, freut sich Postrach. Und betont: Lüdersen sei im Stadtgebiet der einzige Ort, der überhaupt gesammelt habe. Und in der Krise zeige sich auch, dass der Zusammenhalt im Ort gut funktioniere, so Postrach. Die Vermittlung von Helfern für andere Lüderser sei rasch und unkompliziert möglich gewesen.

Anzeige

Dass Lüdersen mit dem neuen Baugebiet Unter der Kirche wachsen werde, begrüßt die Ortsbürgermeisterin. „Wir möchten noch mehr junge Familien im Ort haben und finden es schön, dass Bauland angeboten wird“, spricht sie auch für den Ortsrat. Gleichwohl bedauerten es die Ortsratmitglieder etwas, dass für das Entstehen neuer Einfamilienhäuser ein landwirtschaftlicher Betrieb an der Bergdorfstraße abgerissen werden soll. Er habe das Ortsbild über Generationen geprägt. Inzwischen aber gebe es ein neues bauliches Konzept für das „Filetstück von Lüdersen“, das passend sei. Froh ist die Ortsbürgermeisterin auch, dass im Bereich der Bergdorfstraße im vergangenen Jahr das Abwassersystem endlich auf den Bereich der öffentlichen Straßen verlegt worden ist. Zuvor seien Kanäle durch private Grundstücke verlaufen.

Entschieden habe sich Lüdersen gegen eine Lärmschutzwand entlang der Bahntrasse. „Dafür wurden Unterschriften gesammelt“, erinnert Postrach. Mit dem Ergebnis, dass die Bewohner in die Landschaft und nicht auf Wände gucken möchten. Und wer als Anwohner entsprechend eines Lärmgutachtens Ansprüche hat, der bekäme Schallschutzfenster spendiert. „Alle sind zufrieden“, resümiert Postrach.

Was sie jedoch umtreibt, sind Fälle von Vandalismus in dem 1000-Einwohner-Ort. „Im Ort wurden Tafeln vollgeschmiert, die Mitfahrbank nach Lüdersen vor dem Bennigser Rewe-Markt wurde zerstört und im Waldkindergarten wurde ein großes Schutzsegel aufgeschlitzt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas in Lüdersen schon einmal gab“, berichtet Postrach und fügt hinzu: „Ich kann es nicht verstehen.“

Für die Belange Lüdersens will sich die Sozialdemokratin auch in Zukunft einsetzen. „Fünf Jahre möchte ich das Amt der Ortsbürgermeisterin gerne noch machen“, erklärt sie mit Blick auf die Kommunalwahl im Herbst. Für den Stadtrat werde sie aber nicht mehr kandidieren.

Von Anne Brinkmann-Thies