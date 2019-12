Baustart des Betriebshofs Gehrden erst 2021 geplant

Eldagsen/Gehrden

Wann wird der neue Regiobus-Betriebshof in Gehrden tatsächlich gebaut und der Eldagser Standort geschlossen?

„Es ist sehr schwierig mit Prognosen“, sagt Unternehmenssprecher Tolga Otkun. Die Stadt will den Bebauungsplan nach derzeitigem Stand bis Ende 2020 erstellen. „Das ist ein langwieriger Prozess, aber mit diesen Zeiträumen haben wir gerechnet.“ Geplant ist, dass der Bau 2021 beginnen soll und der neue Betriebshof 2023 eröffnet werden kann.

Zahlreiche Aspekte müssen vor Baustart berücksichtigt werden

Gerade bei der Erstellung des B-Plans müssten zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden, so Otkun. Zum einen müsse dafür gesorgt werden, dass es Ausgleichsflächen gibt, um den Umweltschutz zu berücksichtigen. Darüber hinaus müssten zum Beispiel Bodenproben entnommen werden. „Vorher können wir nicht bauen, aber die Planungen laufen jetzt an.“ Zudem müssten Fristen für mögliche Fördermittel eingehalten werden. Es sei klar gewesen, dass nicht wenige Monate nach dem Grundstückskauf sofort ein neuer Betriebshof stehen wird, betont Otkun. „Aber wir erfahren eine sehr große Zustimmung der offiziellen Gremien und zum Beispiel des Bürgermeisters, der der Ansiedlung sehr positiv gegenübersteht.“ Und in Sachen Lärmschutz – immerhin soll rund um die Uhr etwa ein Drittel der rund 120 Regiobus-Linien ab Gehrden starten – würden alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten. „Wir werden da eh das Neueste vom Neuen einsetzen und auf Elektromobilität umsteigen, das wird den Lärm perspektivisch noch einmal reduzieren.“

Härtefallregelungen angekündigt

Wie berichtet, hatte Regiobus außerdem Härtefallregelungen angekündigt und Mitarbeitern finanzielle Unterstützung etwa für einen Umzug zugesagt. Bislang gebe es dafür aber noch keine Anfragen. „Das wird erst der Fall werden, wenn der Betriebshof wirklich da ist, jetzt ist das Thema noch nicht akut.“ Das Unternehmen rechne aber noch mit personellen Veränderungen, weil einige Mitarbeiter bis zum Neubau in den Ruhestand gehen werden.

Auch unter den Betriebshöfen könnte es noch wechseln, etwa weil Mitarbeiter jetzt in Gehrden wohnen, aber an einem anderen Standort beschäftigt sind. 184 Mitarbeiter sind derzeit am Eldagser Standort, der 1979 eröffnet wurde, beschäftigt, in Wunstorf sind es 121. Bei beiden werden mit dem neuen Betriebshof die Lichter ausgehen. In Gehrden sollen mit dem Neubau 250 Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Juli hatte Regiobus den Kaufvertrag für das neue Grundstück unterschrieben.

Von Saskia Helmbrecht