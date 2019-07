Die Aufzüge am Bahnhof funktionieren zu selten – das finden viele Springer. Die Bahn will hingegen bei Echtzeitüberwachungen keine „nennenswerten Ausfallzeiten“ bemerkt haben. Wie es um Barrierefreiheit am Springer Bahnhof tatsächlich steht, darüber will Bahnhofsmanager Jörn Turnat bei einem öffentlichen Infoabend am 26. August mit den Bürgern diskutieren.