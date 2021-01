Völksen

Grund für die gut dreiwöchige Aktion, die nicht nur in den Osterferien, sondern auch noch in der Woche danach stattfinden soll: der schlechte Zustand der Kreisstraße 216, die die B217 mit Gestorf verbindet. Im Bereich Völksen weise die Fahrbahn deutliche Spurrinnen aus, teilt die zuständige Region Hannover auf Anfrage mit. Weil sich in diesen Fahrbahnvertiefungen Regenwasser sammelt, kann es zu Aquaplaning kommen – ein Sicherheitsrisiko.

Region investiert 300.000 Euro

Die Region will nun für 300.000 Euro die Fahrbahndecke, aber auch die Gossen erneuern. Auch die Schutzplanken und der Bereich der Brücke über die Kreisstraße 214 (Völksen-Eldagsen) und der dortige Zufahrtsbereich sollen saniert werden. Konkret verläuft der Baustellenbereich zwischen der Firma Lange und besagter Brücke. Heißt auch: Der Bereich des Völksener Bahnhofs liegt mitten in der Baustelle. Der Bahnverkehr rollt normal weiter – aber während der Arbeiten, die vom 28. März bis 18. April dauern, können die Pendlerparkplätze nicht genutzt werden, die Zufahrt zum Bahnhof ist gesperrt. Die Region rät allen Betroffenen, stattdessen die Bahnhöfe und Parkplätze in Springe und Bennigsen zu nutzen – was wiederum den dortigen Pendlern und Anwohnern kaum schmecken dürfte. Die Stadt plant, den Verkehr aus Richtung Gestorf nach Springe über Eldagsen und den Saupark umzuleiten – wer nach Völksen will, kann schon am Eldagser Ortsausgang auf die Kreisstraße 214 abbiegen. Wer aus Springe oder Völksen kommt, wird auf den umgekehrten Weg geschickt – oder über die B217 über Bennigsen und Hüpede zur B3.

Von Christian Zett