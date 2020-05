„Kinder und Familien kippen in diesem Sommer in zahlreichen Freibädern hinten runter“, befürchtet Bennigsens Bäderchefin Martina Riemer. Damit auf ihrer Anlage alle Interessensgruppen zu ihrem Recht kommen, passt sie die Öffnungszeiten an. Es gibt spezielle Zeiten für Senioren, für Familien und für Berufstätige.