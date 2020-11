Springe

Zähneknirschend akzeptiert der Leiter der Stadtbibliothek, Tibor Maxam, die erneute Zwangspause. „Das ärgerte mich sehr“, kommentierte er am Freitagnachmittag. Bis zum Vormittag sah es so aus, als fielen Büchereien unter „wichtige Kultureinrichtungen“ und könnten geöffnet bleiben. Maxam: „In mehreren anderen Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg wird das so gehandhabt. In Niedersachsen nicht.“

Das Team will jetzt erfinderisch werden: Bei der heutigen Dienstbesprechung wollen Maxam und seine Kollegen ein Konzept für Bücherpakete „to go“ erarbeiten. Ziel ist, dass die Leser während der nächsten Wochen online im Stabi-Katalog stöbern, ihre Lieblingswerke markieren, eine Bestellung abschicken und ihr Bücherpaket dann zu einem vereinbarten Termin auf der Bank vor der Stadtbibliothek abholen können – komplett kontaktlos. Eine großen Briefkasten für Bücherrückgaben gibt es bereits seit mehreren Monaten vor der Eingangstür. Einen Ausleihservice hatte es während des ersten Lockdowns noch nicht gegeben. Im Herbst sei das Lesen für zahlreiche Nutzer aber noch wichtiger. Das haben Maxam und seine Kollegen in den vergangenen Tagen gemerkt. Als sich andeutete, dass das öffentliche Leben bald erneut stillsteht, gingen die Besucherzahlen spürbar nach oben. Wer entliehene Bücher zu Hause hat, muss sich keine Gedanken über die angegebene Frist machen: „In den nächsten vier Wochen gehen keine Mahnungen raus.“

Es hätte trotz des ersten Lockdowns ein sehr gutes Jahr für das Wisentgehege werden können: Die Besucherzahlen Ende September lagen über denen aus dem Rekordjahr 2019. Die erneute Schließung wird nun die Bilanz des Tierparks kräftig verhageln.

„Schwer vermittelbar“, findet Leiter Thomas Hennig, dass Zoos und Tierparks in Niedersachsen ihre Türen im November nicht öffnen dürfen, während für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin andere Regeln gelten. „Wir haben erneut einen Flickenteppich. Das zu akzeptieren fällt mir etwas schwer.“

Trotz des besucherlosen Monats gehen die Wisentgehege-Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit: Die Tiere müssen weiterhin versorgt werden. Die Pfleger arbeiten mittlerweile in zwei Schichten und nutzen unterschiedliche Sozialräume, um Begegnungen zu vermeiden, erklärt Hennig. Zu den Corona-Schutzmaßnahmen gehört außerdem, dass Kollegen nicht mehr zusammen in einem Auto sitzen dürfen. Geht das wegen eines Notfalls nicht, muss der Beifahrer eine Mund-Nasen-Maske tragen. Das Kassenteam wird während der Auszeit die Inventur vorziehen.

Was Hennig vorhersagen kann: Einige Tiere wie die Wisente und das Rotwild werden in Kürze deutlich scheuer sein. Andere werden sich ohne die täglichen Besucher langweilen – die handaufgezogenen Wölfe und die Waschbären etwa. „Für sie sind die Zuschauer eine willkommene Abwechslung“, weiß Hennig vom ersten Lockdown. Die Tierpfleger werden sich für sie Beschäftigungsmöglichkeiten einfallen lassen müssen.

Von Marita Scheffler