Autorin Marion Poschmann liest bei Hermannshofer Literaturen

Völksen

„Das hat sich zu einer tollen Serie entwickelt. Mit Erfolg wie man sieht, denn der Raum platzt aus allen Nähten“, kommentierte Dr. Ernst Jürgen Kirchertz vom Egestorfer „Schaaf-stall“ die Atmosphäre der zweiten diesjährigen Veranstaltung in der Reihe der „ Hermannshofer Literaturen“.

„Knallvoll“, freute sich dann auch der künstlerische Leiter des Vereins „Kunst und Begegnung“, Eckhart Liss, über die Resonanz im leicht überheizten Vortragsraum im „Haus im Park“. Zu Gast war die Autorin Marion Poschmann, die aus ihrem Roman „Die Kieferninseln“ las und sich einem Werkstattgespräch mit Raliza Nikolov von „NDR-Kultur“ stellte.

„Ein Mix aus Skurrilität, sprachlich sehr überzeugend und poetisch in der Diktion“, charakterisierte Kirchertz das 167-Seiten-Buch, das Raliza Nikolov im Gespräch mit der Autorin den Zuhörern durch gefühlvolle Fragen erschloss.

Mit „Die Kieferninseln“ hat Poschmann den Klopstock-Preis errungen, stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und gelangte sogar auf die Shortlist des „Man Booker Preises“. „ Marion Poschmann war vor Jahren schon einmal bei uns im Rahmen des Literaturfestes Niedersachsen und hat 2002 ihr erstes Buch im zu-Klampen-Verlag herausgebracht“, erinnerte Verleger Dietrich zu Klampen, Kurator der vom Land und der Stiftung Niedersachsen geförderten, 2019 initiierten Reihe.

Zwischen den einzelnen Lese- und Interviewabschnitten kommentierte Eckhart Liss mit einigen „Flöteneinsprengseln“ das literarische Geschehen, wobei sich eine faszinierende Symbiose von musikalischer und literarischer Ausdruckskraft einstellte.

Poschmanns Romanheld, Gilbert Silvester, Privatdozent und Bartforscher im Rahmen eines universitären Drittmittelprojekts, steht unter Schock – hat er doch geträumt, dass seine Frau ihn betrügt. In einer absurden Kurzschlusshandlung verlässt er sie, steigt ins erstbeste Flugzeug und reist nach Japan, um Abstand zu gewinnen. Wie die alten Wandermönche möchte auch er den Mond über den Kieferninseln sehen. Auf der traditionsreichen Pilgerroute könnte er sich in der Betrachtung der Natur verlieren und seinen inneren Aufruhr hinter sich lassen. Noch vor dem Start trifft er den Studenten Yosa, der mit einer ganz anderen Reiselektüre unterwegs ist, dem „Complete Manual of Suicide“. Was die Zuhörer im „Haus im Park“ erlebten, war eine heitere, abgründige und mit symbolischer Tiefe ausgestattete Prosa, klar, wortgewaltig und mit unterschwelliger Ironie.

Von hzs