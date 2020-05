Immerhin: Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es noch, wenn es um die Ausdünnung der Buslinie 380 geht. Der Verkehrsausschuss in Hannover hat noch keine Entscheidung getroffen, das Thema wurde zur Beratung zurück in die Fraktionen gegeben, sagt Eberhard Brezski, SPD-Regionsabgeordneter und Ortsbürgermeister in Gestorf.