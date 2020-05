In der Diskussion um die Straßenausbaubeiträge haben die Springer Ratspolitiker eine Entschärfung beschlossen: Bis 2022 soll es keine Bauprojekte geben, an denen Bürger beteiligt werden sollen. Denn in Springe und Bennigsen lägen die Belastungen bereits im Spitzenbereich, kritisieren die Politiker die Stadt.