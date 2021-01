Altenhagen I will wachsen

Altenhagen I

Springes westlichster Ortsteil will wachsen. Neuen Wohnraum zu schaffen – „das wird uns in diesem Jahr beschäftigen“, sagt Kai Dettmer, die Ortsbürgermeisterin von Altenhagen I, „ich hoffe, dass wir das ins Laufen kriegen“.

Der Ort an der Bundesstraße 217 sei attraktiv, „besonders, wenn in Springe ein zweiter Bahnhof kommt“, sagt Dettmer. Schon jetzt gebe es im Ort immer wieder Aushänge von Leuten, die ein Haus oder ein Baugrundstück suchen. Eine Fläche für ein mögliches Baugebiet habe der Ortsrat schon im Auge, sagt Dettmer: Ein Feld oberhalb der ehemaligen Grundschule. „Das wird jetzt geprüft“, sagt die Bürgermeisterin.

Altes Feuerwehrhaus ist zu klein

Weitergehen soll es auch mit den Planungen für das neue Feuerwehrhaus. „Wenn nichts mehr dazwischen kommt, wird es 2022 gebaut“, sagt Dettmer. Das alte Gerätehaus ist zu klein – besonders in Corona-Zeiten. Für die Übergangszeit seien die Brandschützer jetzt aber besser aufgestellt: Sie haben sich einen Raum unterhalb der Krippe als zusätzlichen Umkleideraum ausgebaut, „damit sie ihre Sachen nicht zu Hause oder im Dorfgemeinschaftshaus lagern müssen“, so Dettmer.

Was die Altenhägener außerdem wohl nicht nur in diesem Jahr beschäftigen wird: das Waldbad. Es muss dringend saniert werden und durfte im vergangenen Jahr nur mit einer Ausnahmegenehmigung öffnen. „Wir müssen klären, ob es für dieses Jahr wieder eine Betriebserlaubnis bekommt“, sagt Dettmer. Und es müsse geklärt werden, wer bei der Erstellung eines Sanierungskonzepts das Sagen hat: der Waldbad-Förderverein oder die Stadt, die Geld für die Konzepterstellung im Haushalt eingestellt hat. „Für ein kleines Dorf ist das schwer.“

Gespannt ist Dettmer auch, wann die Ampel an der B 217 wieder aufgestellt wird. Vor fast einem Jahr wehte der Sturm sie vom Ausleger über der Fahrbahn Richtung Hameln – seitdem ist eine Spur gesperrt. „Ich habe mir abgewöhnt nachzufragen“, sagt Dettmer konsterniert. Polizei und Ordnungsamt würden an der Stelle kein Problem sehen, weil es bislang keine Unfälle gab. „Wie oft es dort knapp ist, sehen sie aber nicht“, sagt Dettmer.

Gespannt ist sie auch auf das „Sprinti“-Projekt der Region. Ihr sei noch nicht klar, ob das Rufbusangebot bestehende Verbindungen verdränge „oder ob es eine Erweiterung ist“. Ein Thema seien auch die Kommunalwahlen im Herbst, „ich bin gespannt, ob wir genug Kandidaten für den Ortsrat finden“, sagt Dettmer.

Ausgefallenes nachholen

Einen ausführlichen Veranstaltungsplan für den Ort gibt es bereits. „Alle Vereine wollen das, was im vergangenen Jahr ausgefallen ist, nachholen“, sagt die Bürgermeisterin, „aber ob es dazu kommt, ist die Frage.“

Die große Jubliäumsfeier des SV Altenhagen habe im vorigen Jahr am 7. März noch stattgefunden – danach habe Corona alle Planungen über den Haufen geworfen. Auch die Corona-Fälle im Altenheim, das als eines der ersten in Springe betroffen war, hätten den Ort beschäftigt. „Viele Mitarbeiter wohnen ja hier, haben ihre Kinder im Kindergarten. Da gab es viele Ängste und Unsicherheiten“, so Dettmer. Insgesamt sei der Ort bislang aber gut durch die Pandemie gekommen. Auch dank des Dorfladens: „Die haben sich schnell darauf eingestellt und Möglichkeiten gefunden, auch Risikogruppen einen sicheren Einkauf zu ermöglichen“, sagt Dettmer, „wir waren gut versorgt.“

Von Jan-Erik Bertram