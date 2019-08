Springe

Eigentlich ist es ganz einfach: Der Discounter Aldi will seinen Markt an der Osttangente deutlich vergrößern. Und kann doch nicht. Denn seit Jahren versucht die Stadt, einen alten, fehlerhaften Bebauungsplan mit dem Expansionswunsch und den Vorgaben von Land, Region und Einzelhandelskonzept zu vereinen. Jetzt könnte endlich Bewegung in die Sache kommen.

Im Februar hatte die Politik beschlossen, zunächst einen neuen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen, der die Regeln von Land und Region berücksichtigt, aber die Aldi-Erweiterung erst mal ausbremst. Das Verfahren laufe und „brauche noch Zeit“, sagt Baufachbereichsleiter Jörg Klostermann.

Gefordert: „Markt- und standortgerechte Weiterentwicklung“

Nach mehreren Abstimmungsgesprächen mit Region und Land, aber auch mit der Industrie- und Handelskammer sei die Stadt zu dem Ergebnis gekommen, „dass eine markt- und standortgerechte Weiterentwicklung möglich sein sollte“.

Soll heißen: Aldi könnte – in welchem Maß auch immer – vielleicht doch den Markt erweitern. Momentan, so Klostermann, laufe eine Untersuchung der Angelegenheit durch einen Einzelhandelsgutachter. Außerdem arbeite man an einer Beteiligung der Behörden und weiteren Träger öffentlicher Belange für den überarbeiteten Vorentwurf.

Bei rechtskräftigem Bebauungsplan könnte Aldi wachsen

Wenn am Ende der Bebauungsplan wie geplant rechtskräftig würde, so Klostermann, könnte Aldi auch wachsen: „In welchem Maße, ist noch nicht abschließend geprüft.“ Eine Erweiterung, die schädliche Auswirkungen auf die Innenstadt habe, sei ausgeschlossen – das gehört zu den Vorgaben von Land, Region und städtischem Einzelhandelskonzept.

Von Christian Zett