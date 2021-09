Die Stadt Springe will es Aldi mit einem neuen Bebauungsplan ermöglichen, seinen Markt an der Osttangente zu vergrößern. Die Region hat sich bei der Öffentlichkeitsbeteiligung erneut dagegen ausgesprochen. Kurioserweise haben beide Seiten im Grunde das gleiche Anliegen.

Aldi älter als das RROP

Die Region argumentiert mit den Raumordnungsprogrammen des Landes und der Region (RROP). Nach denen gehören, vereinfacht gesagt, Einzelhandelsgroßprojekte, in die Zentren, sofern sie ein „periodisches Sortiment“, also etwa Lebensmittel, Getränke oder Drogerieartikel anbieten. Nun ist der Aldi-Standort an der Osttangente älter als die Raumordnungsprogramme – nach deren Definition werden Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben aber wie Neuansiedlungen behandelt. Nach Ansicht der Region fällt der Bestandsschutz damit weg.

Aldi möchte seine Springer Filiale seit Jahren vergrößern, am liebsten von derzeit 1040 auf 1267 Quadratmeter. Die Stadt würde einer Erweiterung zustimmen, allerdings auf maximal 1100 Quadratmeter – mehr würde die Parkplatzsituation nicht hergeben.

Gegen den entsprechenden Änderungsentwurf des bisherigen Bebauungsplans hatte Aldi geklagt. Tatsächlich sei der Plan wegen neuer Rechtssprechung voraussichtlich unwirksam, hatte der zuständige Planer der Springer Politik schon im Februar erläutert. Deshalb soll jetzt ein neuer Bebauungsplan her mit der Möglichkeit, dem Discounter ein gemäßigtes Wachstum zu erlauben – zum Schutz der Innenstadt.

Stadt will eingreifen können

Die Argumentation der Springer Verwaltung: Sollte der aktuelle Bebauungsplan für ungültig erklärt werden und es keinen neuen, gültigen geben, gäbe es für die Osttangente kein Planungsrecht – und damit keine Möglichkeit für die Stadt, regulierend einzugreifen. Damit wäre „großflächigen Einzelhandelsvorhaben Tür und Tor geöffnet. Dieses Szenario möchte die Stadt Springe zum Schutz ihrer Innenstadt unbedingt vermeiden. Eine derart ungeregelte Entwicklung an der Osttangente widerspricht zudem den Zielen der Landes- und Regionalplanung“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt zu den Bedenken der Region.

Die Verwaltung stellt die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung am Dienstag, 14. September, den Mitgliedern des Planungsausschusses vor (18 Uhr, OHG-Aula), mit der Empfehlung den Bebauungsplan zu beschließen. Danach müssen auch noch der Verwaltungsausschuss und der Stadtrat darüber entscheiden.

Aber auch damit müsste das letzte Wort nicht gesprochen sein. Die Region könnte den Beschluss kippen, sollte „die Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung nicht angepasst“ seien, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann – der Stadt bliebe in dem Fall dann der Klageweg.

Von Jan-Erik Bertram