Bennigsen

Freitag war nicht nur der letzte Schultag vor den Herbstferien – für die Bennigser Erst- bis Viertklässler und ihre Lehrerinnen war es auch der letzte Tag in der „Bachschule“. So haben sie den Containerkomplex genannt, der etwas mehr als drei Jahre lang die Unterrichtsstätte war. Jetzt steht der Umbau der Grundschule vor dem Abschluss – nach den Ferien wird in der „neuen“ Schule unterrichtet.

Schulleiterin Madlen Ludwig ist erleichtert. Die Container seien besser, als auf einer Baustelle zu arbeiten, „aber es war eine unheimliche Belastung, weil kein Platz da war“, sagt sie. Unterrichtsmaterialien seien in zwei „Miniräumen“ untergebracht gewesen, vor allem aber habe es keine Förderräume gegeben, um mit Inklusionskindern zu arbeiten, „das war eine Zumutung“. Vor allem im Sommer sei es zudem „unglaublich heiß“ geworden in den Mobilbauten.

Die Zeit ist nun vorbei: Der Umzug ist vorbereitet. „Es stehen überall Kartons rum mit Nummern drauf“, sagt Ludwig. Die sollen in der zweiten Ferienwoche auf die entsprechenden Räume verteilt werden. Zuvor bringt eine Umzugsfirma das Mobiliar in die neuen Räume.

Noch Arbeiten am Innenausbau

Komplett fertig sei der Innenausbau noch nicht, so die Schulleiterin. Die digitalen Tafeln sind noch nicht geliefert – ein Problem, das alle Springer Schulen betrifft. „Und erst mal haben wir wohl auch keine Türblätter“, so Ludwig. Was sie mehr ärgert: „Das Außengelände ist noch nicht fertig. Und das im Herbst, wo alles matschig wird.“

Vor knapp dreieinhalb Jahren haben die Bennigser Grundschüler sich von ihrer alten Schule verabschiedet. Die Einschulung 2018 war der letzte Termin in der alten Aula. Der Unterricht fand seitdem in 70 Containern statt, die auf einem Feld zwischen Sportplatz und alter Schule aufgestellt wurden. Danach wurde der Backsteinaltbau, der nun als Verwaltungstrakt dient, entkernt. Im Januar 2019 begann der Abriss des maroden Anbaus zwischen dem Backsteinbau und der Turnhalle sowie des Alt-Trakts der benachbarten Peter-Härtling-Schule.

Ein aufwendiges Projekt

Ende November 2019 schließlich folgte die Grundsteinlegung für den Neubau, dessen Herzstück die 300 Quadratmeter große Aula mit Mensa und Glasfassade ist. Ein gutes Jahr später folgte das Richtfest. Mehr als 50 Firmen waren an dem 16-Millionen-Euro-Projekt beteiligt, 25 Ingenieure planten den Neubau. Lange hatte es danach ausgesehen, als könne der Zeitplan eingehalten werden und der Umzug schon in den Sommerferien über die Bühne gehen. Im Juni zeichnete sich ab – der lange Winter sorgte für Verzögerungen.

Von Jan-Erik Bertram