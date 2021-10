Alvesrode

Zur Neueröffnung der Spielfläche am Café Wild im Wisentgehege kamen am Freitag 20 Kinder und Erzieher des Kinderladens Nieschlagstraße aus Hannover-Linden, die einen Wisent-Malwettbewerb gewonnen hatten. Bei der Einweihung gab es Lob vom Bürgermeister Christian Springfeld (Mitte), der gemeinsam mit Forstamtleiter Christian Boele-Keimer (links) das Eröffnungsband durchtrennte. Der neue Spielplatz sei auch für ihn etwas Besonderes, denn auch seine Kinder seien auf dem alten groß geworden, erinnerte sich Springfeld. Rund anderthalb Jahre dauerte die Sperrung des Spielplatzes – anfangs wegen der Corona-Pandemie, anschließend wegen der Umbaumaßnahmen. „Wir haben als Baumaterial nur heimische Hölzer und Steine verwendet“, berichtete Waldpädagogin Cornelia Tripke. Jetzt entstand hier eine Abenteuerlandschaft mit Spielanlage, Seiltampenschaukel und Riesenwippe. Auch zum Verweilen gibt es genug Möglichkeiten wie eine Lümmelbank oder eine Schutzhütte und Sitzgelegenheiten aus Felsen und Baumstämmen. Und auch der „Bienentreff“ für die Kleinsten soll in den kommenden Tagen fertiggestellt werden. Die Wiederbelebung kostete das Wisentgehege und die Niedersächsischen Landesforsten rund 150 000 Euro.

Von Patricia Szabo