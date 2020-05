46 freie Betten für Flüchtlinge in Springe

Springe

Die Stadt möchte den Vertrag für die Flüchtlingsunterkunft in der Hindenburgstraße (früheres Seniorenheim) verlängern. Die Plätze werden weiterhin benötigt, heißt es in der Vorlage, die die Politik erhalten hat.

Weitere Flüchtlinge erwartet

Vor vier Jahren hatte die Stadt einen sogenannten Versorgungsvertrag mit dem Betreiber der Unterkunft abgeschlossen. Die Festlaufzeit endet am 10. Januar 2021, eine Kündigung wäre zum Ende des Jahres möglich. Davon rät die Stadt jedoch ab, denn: 64 der 75 Plätze sind belegt. Und die Region Hannover hat der Stadt erst vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass es weitere Zuweisungen gibt. Derzeit ist von vermutlich 70 Personen pro Jahr die Rede.

In der Flüchtlingsunterkunft an der Friedrich-Bähre-Straße gibt es derzeit 24 freie Plätze. In angemieteten Wohnungen könnten spontan elf Personen untergebracht werden. Macht zusammen – mit Hindenburgstraße – 46 Plätze, die zur Verfügung stehen, aber laut Berechnungen der Stadt auch als Puffer benötigt werden.

Thema nach Corona-Pause

Die Region will ab Mitte Januar kommenden Jahres nicht mehr für den Leerstand zahlen. „Mit dem Betreiber wurde bereits ein erstes Sondierungsgespräch mit dem Ziel zur Verringerung des Tagessatzes geführt“, heißt es in der Drucksache. Die Politik berät über das Thema in der zweiten Ausschusssitzung nach der Corona-Pause. Der Sozial- und Jugendausschuss tagt am Mittwoch, 13. Mai, ab 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums Süd; öffentlich, aber mit Abstand.

