Zwischen Juli und September ist die Bevölkerung in der Stadt weder gewachsen – noch geschrumpft

29 951 Einwohner – Die Lage in Springe ist stabil

Springe - 29 951 Einwohner – Die Lage in Springe ist stabil

Springe - 29 951 Einwohner – Die Lage in Springe ist stabil