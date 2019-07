Springe

Um einen aktuellen Bezug mussten sich die Organisatoren wohl weniger Sorgen machen: Zur zehnten Auflage des Klimaschutztages sind Themen wie Energiewende, Müllvermeidung und Schadstoffe fast täglich in den Medien. Die Planungen für die Schau am Sonnabend, 24. August, laufen. „Es ist noch Platz für weitere Aussteller“, sagt Ute Austermann-Haun.

28 Aussteller stehen auf der Liste – darunter viele Parteien und Unternehmen, die Stadt selbst, das Energie- und Umweltzentrum, die Klimaschutzagentur der Region, die Polizei, die Zusammenschlüsse Parents for Future, Friday’s for Future und Scientists for Future, der ADFC sowie das Dorfprojekt aus Flegessen. „Bis eine Woche vorher“ können sich interessierte Firmen und Vereine aber noch für einen Stand rund um Markt und Oberntor anmelden. Wichtige Voraussetzung: Sie müssen den Klimaschutz an ihrem Stand thematisieren. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich per E-Mail an klimaschutz@springe.de melden.

Aber auch um die Stände herum ist einiges geplant: Auf einer Bühne am Amtsgericht spielt ab 11 Uhr die Jazzband Old Virginny. Auch der Spielmannszug ist ab 13 Uhr mit einem Auftritt in der Stadt vertreten. Bei einem Preisausschreiben gibt es klimafreundliches Klappfahrrad zu gewinnen.

Bei einer Eishaus-Wette sollen Besucher zu einem bestimmten Zeitpunkt das Gewicht eines Eisblocks erraten, der langsam in einem isolierten Häuschen schmilzt. Die Häuser werden bereits ab dem 1. August auf dem Marktplatz stehen. Außerdem sind Tauschbörsen für Kleidungsstücke und Kinderspielzeug geplant – um auf diesem Weg Ressourcen zu schonen.

Eröffnet wird der 10. Springer Klimaschutztag am Sonnabend, 24. August, um 10 Uhr vom Schirmherr der Veranstaltung, dem Springer Bürgermeister Christian Springfeld.

Von Christian Zett