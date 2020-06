Drogenhandel geplatzt: War ein Springer beteiligt?

Springe

Rauschgiftermittler aus Lübeck und Hamburg haben einen Onlinedrogenversand im Darknet aufgedeckt. Daran beteiligt soll auch ein 24-Jähriger aus Springe sein – er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lübeck war es nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, den Onlinedrogenversand aufzudecken, den ein 49-Jähriger mit seinem 26-jährigen Sohn betrieben haben soll. Beide kommen aus Timmendorfer Strand und wurden bereits Ende Januar festgenommen. Sie sollen seit Dezember 2017 im Internet Betäubungsmittel, vor allem Marihuana, aber auch Kokain und Amphetamin, verkauft haben.

24-Jähriger soll mit Marihuana gehandelt haben

Der 24-Jährige aus Springe soll im Auftrag des Duos für deren Zwecke Marihuana gekauft und Zahlungen von Käufern für sie entgegengenommen haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Das Amtsgericht Lübeck hat wegen des dringenden Verdachts der Beihilfe dazu und wegen Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen. Die Hauptverhandlung beginnt am 19. Juni.

Vorwurf der Beihilfe in 17 Fällen

Allein in 17 Fällen wird ihm Beihilfe zur Last gelegt, er soll für die beiden Männer Geld für die Drogen entgegengenommen und die Pakete zur Post gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm aber auch vor, selbst in deren Auftrag Drogen gekauft zu haben. Bei zwölf der Taten soll er wegen der jeweiligen Mengen an Drogen zudem selbst Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besessen haben.

Fünf Zeugen sind bislang zum Prozess geladen. Insgesamt zwei Verhandlungstage sind angesetzt, teilt das Amtsgericht Lübeck auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Zwei weitere Festnahmen in Hamburg

Am 9. Juni konnten mittlerweile auch ein Lieferant und ein Gehilfe festgenommen werden, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Bei dem Lieferanten soll es sich um einen 34 Jahre alten Mann aus Hamburg handeln, der dem Duo insgesamt knapp zehn Kilogramm Marihuana sowie 350 Gramm Kokain und knapp 1000 Ecstasy-Tabletten verkauft haben soll. Einem weiteren Hamburger (26 Jahre alt) wird Beihilfe vorgeworfen, er soll in zwei Fällen beim Verkauf der Betäubungsmittel Fahrer des Hamburger Lieferanten gewesen sein. Auch diese Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Außerdem wurden mehrere Häuser in Hamburg durchsucht, um Beweismittel zu finden.

