Erneut wurde in der Nähe von Hannover ein Geldautomat gesprengt. Am Freitagmorgen haben Täter in einer Volksbank in Eldagsen zugeschlagen. Allerdings verursachten sie auf der Flucht einen Unfall – zwei Männer wurden festgenommen. Eine Bäckerin hätte die Verdächtigen zuvor fast zur Rede gestellt.