Sehnde

Schrecklicher Unfall bei Wassel ( Sehnde): Eine Frau (76) ist auf der Bundesstraße 443 mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die 76-Jährige starb noch am Unglücksort.

Es war gegen 9.15 Uhr, als die Frau mit ihrem Ford C-Max auf der B 443 in Richtung Autobahn 7 unterwegs war. Im Bereich der Einmündung nach Müllingen ( Sehnde) geriet die 76-Jährige in den Gegenverkehr. „Die Ursache dafür ist zurzeit noch unklar“, so Polizeisprecher Philipp Hasse.

Das Auto stieß gegen den Lastwagen eines 64-Jährigen. Der Ford wurde in einen Graben geschleudert, der Lkw prallte gegen einen Baum. Wie Feuerwehrsprecher Karsten Gurkasch mitteilte, wurde die Frau eingeklemmt, konnte von den Einsatzkräften aber ohne technisches Gerät aus dem Wrack befreit werden.

Die 76-Jährige wurde zunächst wiederbelebt. An der Unglücksstelle landete auch ein Rettungshubschrauber. Für die Frau kam aber jede medizinische Hilfe zu spät. Sie starb an ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Blessuren. Ein Hund, der sich im Führerhaus des Brummis befand, blieb unverletzt.

Straße in beiden Richtungen gesperrt

Die B 443 ist weiter in beide Richtungen gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die 76-Jährige ist im laufenden Jahr die 30. Unfalltote auf den Straßen der Landeshauptstadt Hannover und dem Umland.

Zur Klärung des Unglückshergangs bittet der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover Zeugen, sich unter Telefon 05 11/109 8 88 zu melden.

Von Britta Mahrholz