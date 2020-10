Höver

Der alte Steinbruch im Westen Hövers ist schon lange Geschichte, nun soll er weiter aufgefüllt und später rekultiviert werden. Auf dem Gelände soll später einmal ein See mit einem kleinen Strand entstehen. So haben es Bürger bereits vor einigen Jahren bei einem Runden Tisch gemeinsam mit dem Zementwerk Holcim konzipiert.

Rund 20 Höveraner hören zu, als Holcim Werkleiter Bernd-Henning Reupke und sein Stellvertreter Erik Jantzen die Pläne für den Steinbruch vorstellen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Holcim baut in Höver seit Jahren Mergel für die Zementproduktion ab. Der alte Steinbruch wird längst nicht mehr genutzt, viel Grün ist dort mittlerweile entstanden. Die in den vergangenen Jahren begonnene Verfüllung soll nun fortgesetzt werden. Wie Bernd-Henning Reupke, Leiter des Holcim-Werkes in Höver, am Montagabend vor Ort erklärte, gibt es nun die Möglichkeit Füllmaterial aus dem Stichkanal Salzgitter zu erhalten. Der Stichkanal wird erweitert und für größere Schiffe zukunftsfähig gemacht. Die beim Aushub anfallenden 150.000 Kubikmeter Erde sollen ab 2021 in Höver eingebaut werden. Dafür wird das Füllmaterial von der Kanalbaustelle mit Schiffen über den Mittellandkanal bis nach Höver gebracht.

Im Hafen wird Behelfsanlegestelle eingerichtet

Von einer eigens für diese Fahrten errichteten Behelfsanlegestelle im alten Hafen Höver aus bringen dann Lastwagen auf neu angelegten Baustraßen das Material bis zum Steinbruch. Dort wird es dann abgekippt und der Bereich in kleinen Schritten nach und nach verfüllt. Auf Nachfrage von Elisabeth Schärling ( CDU) betonte Reupke am Montag, dass nur unbelastetes Material in Höver verbaut werde. Dazu seien von der Genehmigungsbehörde regelmäßige Messungen von einem unabhängigen Labor angeordnet.

In diesem Bereich soll das Füllmaterial abgeladen werden. Das Förderband wird dafür in den nächsten Jahren näher an die Steinbruchkante herangelegt. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Er wies auch daraufhin, dass mit zusätzlichen Lärmbelastungen durch Verkehr während der Arbeiten nicht zu rechnen ist. Das Dorf sei von den Fahrten nicht betroffen, dafür würden eigens Baustraßen quer durch den Steinbruch eingerichtet, meint Reupke. Er rechnet damit, dass die Verfüllung der 150.000 Kubikmeter bis zum Jahr 2028 dauert.

Projekt wurde am Runden Tisch mit Bürgern erarbeitet

Der alte Steinbruch muss nach einem von der Region festgelegten Verfahren bis 2050 komplett aufgefüllt werden. Der nördliche Bereich soll dabei der Natur überlassen werden. Der Werkleiter erklärte, dass das Unternehmen die Bürger mit einbinden wolle. Bereits im Jahr 2004 sei gemeinsam mit den Bürgern abgestimmt worden, wie der Bereich später zu gestalten ist. Daran werde man sich auch halten, versprach er.

Insgesamt werden 5 Millionen Kubikmeter unbelasteter Bodenaushub benötigt. Die Hälfte davon sind eigener Abraum vom neuen Steinbruch aus dem weiter Mergel für die Zementproduktion abgebaut wird. Für die restlichen 2,5 Millionen Kubikmeter soll unbelasteter Bodenaushub aus anderen Bauvorhaben zum Einsatz kommen.

Laut dem Werkleiter ist bislang noch nicht nicht sicher, ob Holcim den Bodenaushub aus dem Stichkanal auch erhält. Vor einigen Jahren habe man schon einmal Material aus einem anderen Bauvorhaben haben wollen. „Letztlich haben wir davon dann aber keinen einzigen Krümel bekommen“, sagte Reupke.

Bürger befürchten zusätzlichen Lärm

Ein Knackpunkt bei dem Projekt ist für die Menschen aus Höver wohl der Geräuschpegel durch die Förderbänder. Reupke erklärte den anwesenden Bürgern, dass mit der fortlaufenden Füllung des Steinbruchs in den nächsten Jahren das Förderband an die jetzige Steinbruchkante an der Bruchstraße herangelegt werden müsse.

Einige machten dazu ihren Unmut deutlich. Das Band werde immer weiter ans Dorf herangelegt, sagte ein Anwohner. Wenn Rollen kaputt seien, dann quietsche es mächtig, sagte ein weiterer Höveraner. Reupke räumte ein, dass nur von 6 bis 22 Uhr gearbeitet werde. Danach stünden die Bänder still. Zudem würden defekte Rollen schnellstmöglich ausgetauscht.

Am Lärmschutzkonzept wird momentan noch gearbeitet. Experten des TÜV wurden schon früh in den Prozess eingebunden. Momentan ist geplant, das Förderband einige Meter unter der Bruchkante verlaufen zu lassen. Ziel ist, dass der so entstehende Wall dann die Anwohner vor den Geräuschen schützt. Zudem soll das neue Band keine Übergabestellen haben. „Und die sind am lautesten“, so Reupke.

Nach Angaben von Werkleiter Reupke will das Unternehmen für die Einlagerung des neuen Materials in den nächsten Wochen den Bauantrag bei der Region Hannover stellen.

So soll die Fläche nach der Rekultivierung einmal aussehen. Quelle: Holcim AG

Von Patricia Oswald-Kipper