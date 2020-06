Ilten

Auf der Werksanlage Hugo in Ilten geht es voran. Die bereits Jahre andauernde Flutung des stillgelegten Bergwerks soll zum Jahresende abgeschlossen werden. Dann werden 34 Millionen Kubikmeter Wasser in die Stollen geflossen sein. Parallel dazu will K+S im Herbst mit dem nächsten Schritt beginnen: der Verfüllung der Schächte.

Bohrungen in 300 Metern Tiefe

Denn um die drei Schächte des Werkes Bergmannssegen-Hugo zu verwahren, also dauerhaft abzuschließen, müssen sie mit Gleisschotter gefüllt werden. „Dazu kommt eine Dichtung auf Tonbasis“, sagt K+S-Sprecher Ulrich Göbel. Damit diese Arbeiten im Herbst starten können, muss jetzt auf dem Gelände einiges vorbereitet werden. Die Schachtröhren müssten für die Verfüllung – das Fachwort für das Auffüllen und Schließen von Schächten – erst hergerichtet werden, sagt Göbel. Zu diesem Zweck finden Bohrungen in 140 bis 300 Metern Tiefe statt.

Anders als die Flutung des Werks werde die Verfüllung der drei Schächte auf dem Gelände aber nicht mehr in diesem Jahr fertig werden. „Pro Schacht dauert das einige Wochen bis Monate, bis alles verfüllt und dann mit dem Deckel verschlossen ist“, sagt Göbel.

Mehr Lastwagen fahren zum Werk

So lange müssen sich auch die Sehnder noch mit Beeinträchtigungen arrangieren. Zwar würden Anwohner von den Arbeiten auf dem Gelände nichts mitbekommen, versichert Göbel. „Aber es werden zeitweise ein paar Lastwagen mehr auf der üblichen Strecke fahren“, sagt der Sprecher. Das Verkehrsaufkommen werde auch nicht erst ab Herbst, sondern schon in Kürze steigen, wenn die ersten Materiallieferungen an dem stillgelegten Bergwerk ankommen. Genau beziffern kann Göbel die Zahl der Lastwagen nicht. Diese schwanke täglich, sagt er. „Aber es wird dem, der aufmerksam ist, schon auffallen“, gesteht er.

Von Johanna Stein