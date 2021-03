Sehnde

Wer Sehndes Rathaus in diesen Tagen über den Eingang an der Nordstraße betritt, steht geballter Frauenpower gegenüber. Im Foyer informieren Schautafeln in Bild und Text über 35 Frauen, die zu ihrer jeweiligen Zeit Beachtliches geleistet haben. Ob Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek, Reformerin und Äbtissin Odilie von Ahlden, Choreografin Mary Wigmann oder AWO-Gründerin Elise Bartels – die Ausstellung „Frauenorte Niedersachsen“ präsentiert über 1000 Jahre Frauengeschichte und setzt ausgewählten Frauen ein Denkmal.

Der Arbeitskreis Frauen für Sehnde hat die Schau des Landesfrauenrates Niedersachsen anlässlich der Frauenkulturtage ins Rathaus geholt und zeigt sie zudem im Schaufenster des ehemaligen Nagelstudios am Marktplatz und hinter den Glastüren des Gemeindehauses an der Kreuzkirche. Eigentlich sollte die Ausstellung schon im vergangenen Mai gezeigt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie war das aber nicht möglich.

Nun wurde die Schau am Montag, 8. März, dem Weltfrauentag, eröffnet. Statt des sonst üblichen Sektempfangs im Ratssaal gab es pandemiebedingt eine digitale Ausstellungseröffnung. Die „Frauenorte“ können nun jedoch analog besucht werden. Während im Rathausfoyer Politikerinnen und Pionierinnen aus Beruf und Bildung im Fokus stehen, rücken im Gemeindehaus Akteurinnen aus dem kirchlichen Bereich und im ehemaligen Nagelstudio Schöpferinnen aus Kunst und Kultur in den Mittelpunkt.

Im Schaufenster des ehemaligen Nagelstudios am Marktplatz sind weitere Frauenporträts auf Rollup-Displays ausgestellt. Quelle: Katja Eggers

Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf und Arbeitskreissprecherin Birgit Luck haben in der Schau auch immer wieder Verbindungen in die Gegenwart gefunden. So hat das Thema Gewalt gegen Frauen auch schon Cilli-Maria Kroneck-Salis (1923–2010) beschäftigt. Die Sozialpädagogin engagierte sich seit 1978 im Verein zum Schutz misshandelter Frauen und war Mitbegründerin der ersten autonomen Frauenhäuser in Niedersachsen.

Gewalt gegen Frauen ist zu jederzeit ein Thema

„Gerade in der Corona-Zeit ist das Thema häusliche Gewalt aktueller denn je“, erklärt Glandorf. Denn Einschränkungen im Alltag, ungewohnte Tagesabläufe mit Homeschooling und Homeoffice, Zukunftsängste und finanzielle Sorgen stellten viele Familien und Partnerschaften vor große Herausforderungen. „Die Situation ist angespannt und kann auch mal eskalieren“, sagt Glandorf. Für Sehnde sei in der Corona-Zeit zwar bislang kein Anstieg bei Fällen häuslicher Gewalt zu verzeichnen. „Aber wir kennen nur das Hellfeld, die Dunkelziffer ist mit Sicherheit viel höher“, glaubt die Gleichstellungsbeauftragte.

Die Ausstellung „Frauenorte“ ist im Rathausfoyer montags bis mittwochs von 9 bis 14 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Glandorf öffnet das Foyer aber auch nach vorheriger Absprache unter Telefon (05138) 707224. Einige der porträtierten Frauen werden zudem in zwei Videos zur digitalen Ausstellungseröffnung auf www.sehnde.de vorgestellt. Dort gibt es auch einen Podcast zum Internationalen Frauentag, in dem Glandorf mit Sehndes Pastorin Damaris Frehrking spricht.

Von Katja Eggers