Sehnde

Trickdiebe haben am Freitagmittag einem Händler von Weihnachtsbäumen an der Peiner Straße in Sehnde einen Großteil seiner Tageseinnahmen gestohlen.

Nach Angaben der Polizei gab ein Pärchen zunächst vor, einen Weihnachtsbaum kaufen zu wollen. Dabei bezahlte das Paar mit einem 200-Euro-Schein. Unter dem Vorwand, noch einen zweiten Baum kaufen zu wollen, lenkte der Mann den Händler ab. Die Frau verließ inzwischen mit dem ersten Baum den Stand. Dabei nahm sie laut Polizei auch die Handtasche des Händlers mit den Tageseinnahmen mit.

Erst nachdem auch der männliche Täter den Stand verlassen hatte, bemerkte der Händler das Fehlen seiner Tasche samt Geld. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehreren hundert Euro.

Ermittler bitten um Hinweise zu den Tätern

Die Ermittler bitten nun um Hinweise zu den Tätern. Der gesuchte Mann ist laut Polizei im mittleren Alter und zirka 1,75 Meter groß. Er ist von kräftiger Statur und trägt eine Glatze. Die gesuchte Frau ist etwa 1,60 Meter groß und ebenfalls korpulent. Sie trug zur Tatzeit eine beige Hose sowie eine beige Jacke.

Hinweise werden im Kommissariat an der Lehrter Osterstraße unter Telefon (05138) 8270 entgegengenommen.

Von Patricia Oswald-Kipper