Sehnde

Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat die Stadt ihre Bestimmungen geändert und verschärft den Zugang zu ihren Büchereien: Ab Montag, 29. November, gilt dort die 2-G-Regel und die Besucherzahlen werden beschränkt. So ist die Stadtbibliothek Sehnde in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde, Am Papenholz 11, jeweils Donnerstag und Montag von 17 bis 19 Uhr geöffnet, die Büchereien im ehemaligen Rathaus in Ilten, Glückauf-Straße 3, sowie in Bolzum in den Räumen des Pfarramtes, Am Mühlenberg 7, jeweils Montag von 16 bis 18 Uhr.

Der Zutritt ist grundsätzlich nur noch Personen gestattet, die einen 2-G-Nachweis (geimpft oder genesen) vorlegen können. In den Büchereien in Ilten und Sehnde ist der Eingang außerdem nur mit einer Zutrittskarte gestattet, die im Eingangsbereich ausliegt und beim Verlassen wieder abgegeben werden muss. Besucher dürfen zudem keine Krankheitssymptome aufweisen und müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch die Abstandsvorschriften von mindestens 1,5 Metern sind einzuhalten, teilt die Verwaltung mit. Die Büchereien hatten erst im Juni nach langer Corona-Pause wieder ihre Türen für den Besucherverkehr geöffnet.

Aufenthalt beschränken

Darüber hinaus ist die Zahl der Besucher begrenzt, die gleichzeitig vor Ort sein dürfen. Dies ist abhängig von der Größe der Bücherei: In die Stadtbibliothek dürfen maximal zehn Besucher zur gleichen Zeit hinein und in den Büchereien in Ilten und Bolzum höchstens drei Kunden. Erwachsene dürfen maximal von einem Kind begleitet werden, um als ein Besucher zu gelten. Um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich Bücher oder andere Medien auszuleihen, solle der Aufenthalt auf ein Minimum beschränkt werden, bittet die Stadt.

Von Oliver Kühn