Der Corona-Lockdown belastet gerade auch ältere Menschen, die sich isoliert fühlen. Der Seniorenbeirat der Stadt Sehnde bietet deshalb ab Montag, 8. Februar, telefonische Sprechstunden an.

Pandemie - Wegen Corona: Sehnder Seniorenbeirat bietet Telefonsprechstunden an

