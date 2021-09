Sehnde

Die Lage im Sehnder Rat hat sich nach den Kommunalwahlen nicht einschneidend verändert. Die beiden größten Parteien mussten jedoch Verluste hinnehmen: Die CDU bleibt wie vor fünf Jahren mit 37,3 Prozent (-2,4) stärkste politische Kraft, gefolgt von der SPD mit 33,8 Prozent (-1,7). Wahlgewinner sind die Grünen, die 14,9 Prozent holten (+6,6). Die FDP kam auf 4,5 Prozent (+1,6), die Linke auf 2,1 (-0,4). Verlierer ist die AfD, die nur noch 6,2 Prozent der Stimmen holte (-4,9). Der rot-grüne und der konservativ-liberale Block stehen sich als Patt gegenüber, Mehrheitsfindungen werden dadurch künftig schwieriger – und die Stimme von Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) bekommt mehr Gewicht. Er könnte künftig bei Entscheidungen das Zünglein an der Waage spielen. 

Gruppenbildungen noch offen

Das zeigt auch die Sitzverteilung: Selbst für die SPD, die nur noch auf elf statt zwölf Mandate kommt, hätte mit den von drei auf fünf Sitze erstarkten Gruppenpartner der Grünen und dem Einzelmandat für Die Linke bei 34 Ratsmandaten keine Mehrheit und wäre immer noch auf Stimmen anderer Fraktionen angewiesen. „Die Mehrheitsfindung wird interessant, meine Stimme kann die Entscheidung geben“, weiß Kruse, der auch Wahlleiter ist. Er hoffe jedoch auf ein gutes Miteinander, um „Sehnde parteiübergreifend weiterzuentwickeln“. Elf neue Ratsmitglieder gibt es. Die Wahlbeteiligung war nochmal leicht auf 59,4 Prozent (2016: 60,4) gesunken.

Die CDU-Ratsmitglieder Heike Benecke und Ralf Marotzke haben es per Direktmandat erneut in den Rat geschafft. Quelle: Niklas Borm

Trotz der Verluste ist CDU-Fraktionschef Ralf Marotzke zufrieden. Man habe das Ziel erreicht, stärkste Kraft zu bleiben und die 13 Ratsmandate zu behalten, trotz des bundesweit negativen Trends. Ob seine Partei die Arbeit mit der FDP als Gruppe fortsetzen wolle, müsse man nun gemeinsam ausloten.

Zur Galerie Im November konstituiert sich der neue Sehnder Rat mit den Politikerinnen und Politikern, die bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalten haben. Wir stellen alte und neue Gesichter vor.

SPD-Spitzenkandidat Max Digwa sieht die Wahl mit gemischten Gefühlen. Dass die SPD im Laufe der Auszählung noch spät in der Nacht einen Sitz an die FDP verloren hat, sei schade: „Sonst hätten wir mit der Stimme des Bürgermeisters eine Mehrheit gehabt.“ Die Auszählung hatte sich länger hin als sonst hingezogen, weil erheblich mehr Menschen per Briefwahl abgestimmt hatten. Von den rund 19.200 Wahlberechtigten waren 4399 und damit 22,9 Prozent Briefwähler. „Das ist Rekord“, resümiert Kruse. Vor fünf Jahren waren es lediglich 2483 Briefwähler.

Nachts hat die SPD im Laufe der Auszählung noch einen Sitz an die FDP verloren. Quelle: Niklas Borm

FDP wieder mit Fraktionsstatus

Bei den Grünen ist die Freude über ihre deutlichen Stimmengewinne groß. Die meisten holte Politikneuling Jana Bertram, die auf Anhieb in den Rat einzieht – ebenso wie ihr Parteifreund Sandy Steve Choitz aus Ilten. „Die Iltener haben einen super Wahlkampf gemacht, das hat uns für ganz Sehnde Auftrieb gegeben“, sagt Partei- und Fraktionschef Günter Pöser. Ob die Grünen wieder eine Ratsgruppe mit der SPD eingehen wollen wie in der ablaufenden Legislaturperiode, müsse nun diskutiert werden.

Mehr als zufrieden sind die Liberalen. Sie verdoppelten ihre Mandate auf zwei Sitze und haben damit nun Fraktionsstärke. „Das gab es seit 2006 nicht mehr und erhöht unseren Gestaltungsspielraum“, sagt der Parteivorsitzende Jonas Renz. Nun habe man in allen Ausschüssen Stimmrecht. Zudem sei man nun außer in Rethmar auch in den Ortsräten Sehnde und Ilten vertreten. Renz selbst hat es allerdings nicht mehr in den Rat geschafft.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Verlierer der Wahl ist die AfD, die 2016 aus dem Stand auf vier Sitze kam und mangels Kandidaten nur drei besetzen konnte. Sie stürzte von 11,1 auf 6,2 Prozent ab und hat nun nur noch zwei Sitze. „Wir haben zwar einiges verloren, uns aber als viertstärkste Kraft etabliert“, sagt Fraktionschef Wolfgang Ostermeyer. Eine Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen sei für ihn kein Problem: „Wir haben, wenn es um die Sache ging wie etwa beim Familienzentrum, auch schon mit der SPD gestimmt.“

Satirepartei geht leer aus

Der parteilose Fritz Wilke hat zwar erneut ein Ratsmandat für Die Linke erobert – doch der Fraktionsstatus als Gruppe Unabhängig für Sehnde (UfS), den Wilke zusammen mit dem ehemaligen Einzelvertreter Hartmut Völksen erlangt hatte, ist damit weg. Eine Zusammenarbeit Rot-Grün-Rot sei für ihn aber nur „mit Schmerzen“ denkbar und hänge entscheidend von den Themen ab. „In der Vergangenheit sind Zusagen teils nicht eingehalten worden.“ Dazu würde er als Einzelvertreter etwa ein Stimmrecht in allen Ausschüssen einfordern.

Nicht in den Rat geschafft hat es die Satirepartei Die Partei, die 1,2 Prozent der Stimmen holte. Sie hatte als Wahlprogramm die Sprengung des Rathauses ausgerufen, weil das für die Sehnder ein schöneres Spektakel als ein Abriss wäre.

Von Oliver Kühn