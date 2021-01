Sehnde

Der Sehnder Naturschutzbund (Nabu) wirbt für die Stichwahl zum Vogel des Jahres. Aus der öffentlichen Vorwahl sind zehn Vögel als Favoriten hervorgegangen: Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling, Kiebitz und Rauchschwalbe sind die Kandidaten, die es in die Endrunde geschafft haben. Bis 19. März können sich alle Interessierten an der Abstimmung im Internet beteiligen.

Digitaler Wahlkabine ist geöffnet

„Über 130.000 Wähler haben sich bundesweit bisher an der erstmals öffentlichen Wahl zum Vogel des Jahres beteiligt“, sagt Angelika Thomaier, Vorsitzende des Nabu Sehnde. Die Ortsgruppe zählt aktuell 120 Mitglieder und ist vor knapp zwei Jahren gegründet worden. Nun stehen die Top-10 der gefiederten Stichwahlkandidaten fest. Eine digitale Wahlkabine ist jetzt auf www.vogeldesjahres.de für alle Interessierten geöffnet.

Auf der Internetseite gibt es auch die Vogelporträts mit den wichtigsten Fakten rund um das Aussehen, den Lebensraum und die Gefährdung dieser Vögel. Zur Auswahl steht unter anderem der Goldregenpfeifer, „der nur noch in winziger Zahl in einem kleinen Moorgebiet Niedersachsens als Brutvogel in Deutschland vorhanden ist“, so die Naturschützerin.

Wahl dauert noch bis 19. März

Der Vogel des Jahres wurde in Deutschland erstmals 1971 und bislang immer von Vertretern der Verbände Nabu und LBV (Landesbund für Vogelschutz) gekürt. Zum 50-jährigen Bestehen der Aktion dürfen nun alle Vogelkundler in Deutschland wählen. „Noch am 19. März wird der gefiederte Wahlsieger verkündet“, sagt Thomaier.

Von Katerina Jarolim-Vormeier