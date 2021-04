Sehnde

Frühlingstemperaturen und Sonnenschein locken dieser Tage viele Menschen in die Natur und laden zu großen Spaziergängen und Wanderungen ein. Auch die Kröten machen sich nun auf den Weg in ein neues Zuhause – und überqueren dabei auch Straßen. Deshalb sind vor allem Autofahrer zur Vorsicht angehalten.

Wenn die Sonne beginnt unterzugehen, zieht es die Kröten und andere Amphibien wie Frösche, Molche und Salamander in Richtung ihrer Geburtsgewässer. Auf ihrem Weg begegnen den Kröten jedoch einige Hindernisse. In vielen Fällen wird ihre Wanderroute von Straßen durchzogen und bedeuten für sie Lebensgefahr und mittlerweile einen niedrigen Bestand ihrer Art.

Kröten-Warnschilder an Gefährdungsstellen

Die Stadt hat sich deshalb für die nächsten Wochen den Schutz der Tiere auf die Fahnen geschrieben. Aus diesem Grund haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes Krötenwarnschilder an bekannten Gefährdungsstellen aufgestellt. So weisen sie etwa an der Kreisstraße 143 zwischen den Dörfern Bilm und Wassel auf Stellen mit erhöhtem Kröten-Aufkommen hin. Neben den Warnhinweisen sind Autofahrer in den nächsten Wochen außerdem dazu angehalten, ihr Fahrttempo an diesen Stellen auf Tempo-50 zu begrenzen. Freiwillige Helferinnen und Helfer installierten als weiteren Schutz zudem einen Krötenzaun. Die Kröten, die sich dort sammeln, werden auf der anderen Straßenseite wieder ausgesetzt.

Wie in den vergangenen Jahren hat die Stadt Sehnde auch Straßensperrungen veranlasst. So ist in Teilen der Dr.-Sauer-Straße im Ortsteil Wehmingen zwischen 18 und sieben Uhr kein Durchkommen. Dasselbe gilt für den Weg durch den Bruch in Höver. In beiden Fällen kümmern sich engagierte Anwohnerinnen und Anwohner um den ordnungsgemäßen Ablauf.

Von Niklas Borm