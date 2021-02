Sehnde

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der B65 zwischen Sehnde und Rethmar gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt. Er sei aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und auf die Mittelinsel eines Kreisverkehrs gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Er kam in eine Klinik. Die Unfallursache war zunächst unklar. Weitere Beteiligte gab es laut Polizei nicht.

Von RND/lni