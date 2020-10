Sehnde

So viele waren es noch nie: Von den 180 Bewerbern für einen Ausbildungsplatz bei der Stadt Sehnde haben sich vier durchgesetzt. Die Stadt Sehnde verdoppelte daraufhin die Zahl ihrer Ausbildungsplätze und stellte jetzt erstmals vier Auszubildende ein.

Hilal Türk ist eine der neuen vier Auszubildenden bei der Stadtverwaltung Sehnde. Dabei hat die 31-Jährige nicht das klassische Bewerberprofil. Sie hat ein Politikstudium begonnen und zuletzt in der Gastronomie gearbeitet. „Ich habe mir aufgrund meines Alters keine großen Chancen ausgerechnet“, sagt sie. Doch mit ihren Leistungen habe sie das Auswahlgremium des Fachdienstes Personal überzeugt, sagt der städtische Ausbildungsleiter Thomas Grun. Das Alter spiele keine Rolle. Entscheidend seien das große Interesse für Politik und Verwaltungsvorgänge sowie ein gutes Abschneiden beim Eignungstest und im Vorstellungsgespräch.

Stadt entstehen zusätzliche Kosten

Auch Lara Marie Preuß (19), Jasmin Ohlsen (23) und Nora Kautz (28) haben dabei überzeugt. Zwei von ihnen haben schon ein Studium beziehungsweise eine abgeschlossene Ausbildung hinter sich. Laut Grun haben viele der Bewerber inzwischen solche Werdegänge. „Dass jemand direkt nach der Schule bei uns eine Ausbildung beginnt, ist inzwischen eher ungewöhnlich.“

Weil die vier Frauen das Auswahlgremium alle gleichstark beeindruckten, setzte sich Grun in der Verwaltung dafür ein, die Zahl der Ausbildungsplätze in diesem Jahr von zwei auf vier zu erhöhen – mit Mehrkosten von rund 50.000 Euro im Jahr. „Dafür können wir im nächsten Jahr nicht so viele Azubis einstellen“, sagt Grun.

Jedes Jahr kommen mehr Bewerbungen

Die vier Frauen durchlaufen in den drei Ausbildungsjahren die städtischen Fachdienste von Kindertagesstätten und Jugend bis Kasse und Steuern und besuchen abwechselnd immer wieder in der Berufsschule. Den Fachdienst Personal, Organisation und Innere Dienste konnten sie schon kennenlernen. „Wir fühlen uns hier sehr willkommen“, sagt Preuß. Die Azubis, die schon länger in Sehnde arbeiten, hatten die Neuen vor dem Start zu einem Essen eingeladen. „Das hat sehr geholfen, sodass sich die Aufregung etwas gelegt hat“, ergänzt sie.

Ausbildungsleiter Grun freut sich, dass die Stadt Sehnde bei jungen Menschen beliebt ist. Jedes Jahr kämen mehr Bewerbungen. Das liege aber auch daran, dass Jobs im öffentlichen Dienst zurzeit gefragt seien. „Geht es der Wirtschaft gut, haben wir weniger Bewerbungen. Geht es der Wirtschaft schlechter, ist der Andrang auf Jobs im öffentlichen Dienst höher“, hat Grun beobachtet. Das Ringen um gute Auszubildende sei in der Region dennoch groß. Sehnde werbe dabei als Familienstadt, das komme gut an. Die Ausbildung sei zudem gut strukturiert, betont Grun.

Es gibt gute Chancen zur Übernahme

Das Ausbildungsmarketing sei wichtig, meint der Ausbildungsleiter. „Wir schreiben deshalb auch erst im Spätherbst unsere Stellen aus.“ Das sei ein Alleinstellungsmerkmal. Die Bewerber konzentrierten sich dann ausschließlich auf Sehnde und hätten parallel nicht noch weitere Bewerbungen in anderen Regionskommunen laufen. „Das verhindert, dass jemand den Platz bei uns absagt, weil er lieber woanders hin will“, sagt Grun.

Die vier Azubis haben gute Chancen, übernommen zu werden. Laut Grun gehen in den nächsten Jahren einige der 376 städtischen Mitarbeiter in den Ruhestand. Dabei gibt es klare Regeln: Wer mit der Note eins abschließt, wird unbefristet übernommen. Bei Note zwei und drei gibt es eine befristete Verträge. Erst bei Note vier kann der Absolvent nicht mehr mit einer Einstellung rechnen.

Von Patricia Oswald-Kipper