Weil sich Beschwerden über volle Busse im Schülerverkehr in Zeiten von Corona in den vergangenen Wochen gehäuft haben, schaffen die Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus zusätzliche Kapazitäten – doch Sehnde ist nicht dabei. Das habe den Hintergrund, dass die sogenannte sprintH-Linie 800 die Stadt mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember im Viertelstundentakt ansteuere, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. „Das ist schon eine erhebliche Verbesserung.“

Künftig 15-Minuten-Takt

Der Takt für die Direktbuslinie von Mehrum ( Landkreis Peine) bis zum Kröpcke nach Hannover verdoppelt sich damit. Zu den Hauptverkehrszeiten von montags bis freitags zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 13 und 17 Uhr verkehren die Busse künftig im 15-Minuten-Takt anstatt wie bisher im 30-Minuten-Takt, teilt der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) mit. Sonnabends wird von 10 bis 17 Uhr ebenfalls ein 15-Minuten-Takt angeboten, auch sonntags werde sich die Taktung auf der Linie 800 verbessern: Die Busse fahren laut GVH dann ganztägig im 30-Minuten-Takt.

Die Lage in den östlichen Umlandkommunen ist unterschiedlich. In Uetze gibt es trotz Kritik an vollen Bussen ebenfalls keine zusätzlichen Fahrten, in Burgdorf und Lehrte dagegen schon. Die CDU-Regionsfraktion hatte die Ausweitung mit zusätzlichen Bussen gefordert, die Ankündigung der Unternehmen aber nur als ersten Schritt in die richtige Richtung bewertet. „Das ist gut, war jedoch überfällig und reicht bei Weitem nicht aus“, sagte Fraktionschef Bernward Schlossarek aus Lehrte. „Hier muss nachgesteuert werden.“ Das Land hat 30 Millionen Euro für einen besseren Infektionsschutz im Schülerverkehr in Niedersachsen zur Verfügung gestellt.

