Sehnde

Da rieb sich so mancher Passant irritiert die Augen: Kurz vor dem 1. Advent tummeln sich auf der Wiese vor dem Rathaus Schoko-Osterhasen. Osterhasen vor Weihnachten? Genau diesen Effekt hatten sich der Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt des Präventionsrates Sehnde und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf erhofft. Denn das Motto des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen lautet schließlich „Schau nicht weg“ – und das hat sich am Donnerstag eindrücklich erfüllt. An den Hasen waren gelbe Luftballon mit Aufschriften wie „Wer schlägt, muss gehen“ befestigt.

Zudem wurde auch die orangefarbene Fahne „Frei leben“ der Organisation Terre des Femmes vor dem Rathaus gehisst, um ein klares Zeichen gegen Gewalt zu setzen und den Opfern von häuslicher Gewalt zu gedenken. „Das spitzt sich gerade in Corona-Zeiten in Familien zu, das merken wir in den Beratungen“, sagt Glandorf. In Deutschland gebe es jedes Jahr rund 300 tödliche Delikte durch häusliche Gewalt. Zudem habe jede dritte Frau schon mindestens einmal in ihrem Leben gewalttätige Übergriffe erlebt, egal ob physisch oder psychisch und in welchen sozialen Schichten – doch die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.

„Wer schlägt, muss gehen“: Das ist eine der Forderungen für ein gewaltfreies Leben. Quelle: Privat

Lesen Sie auch Arbeitskreis macht mit ungewöhnlicher Aktion auf Mobbing im Internet aufmerksam

Meist sind diese Übergriffe ein Instrument der Machtausübung gegenüber der Partnerin und treten in allen sozialen Schichten auf, unabhängig von der Herkunft.

Mit der Protestaktion sollen aber vor allem Betroffene den Mut finden, sich Unterstützung zu holen. „Es gibt eine Vielzahl von Angeboten, die den Betroffenen unterstützend, helfend und dokumentierend zur Seite stehen“, verdeutlicht Glandorf. So sei etwa das bundesweite und kostenfreie Hilfetelefon unter (0800) 0116016 jederzeit und in vielen Sprachen erreichbar.

Von Oliver Kühn