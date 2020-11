Sehnde

Der Konflikt um eine mögliche Bebauung des Schützenplatzes in Höver ist nicht spurlos an Christoph Schemschat vorbeigegangen. Der Ortsbürgermeister ist nicht nur Mitglied der Schützengesellschaft Höver, sondern gleichzeitig auch Vorsitzender des Dachverbandes Schützen der Stadt Sehnde. Nach persönlichen Vorwürfen seines Heimatvereins, er setze sich nicht genügend für das Schützenwesen ein, wollte der 37-Jährige nicht mehr für eine dritte Amtszeit bei den Wahlen im nächsten Frühjahr kandidieren und sich zurückziehen. Nur der Rückhalt aus dem Dachverband habe ihn jetzt doch noch überzeugt, wieder als Kandidat anzutreten.

Die Gräben sind offenbar tief. Innerhalb seiner ehrenamtlichen Funktionen habe es „gewisse Gewissenskonflikte“ gegeben, mit denen er sich im vergangenen halben Jahr habe auseinandersetzen müssen. „Und diese sind mir persönlich sehr auf das Gemüt geschlagen.“ Er habe gehadert und seine Entscheidung, nicht wieder anzutreten, nur deshalb revidiert, weil die anderen Vorstandsmitglieder ihm ihr volles Vertrauen ausgesprochen hätten – verknüpft mit der Bitte weiterzumachen. Dies sei auch mit Blick auf das 50-jährige Bestehen des Dachverbandes im Jahr 2024 geschehen. Das brauche einen langen Vorlauf, es müssten eine Chronik geschrieben und Wettkämpfe organisiert werden.

Anzeige

Stimmungsmache im Heimatverein

Auch wenn Schemschat von „Stimmungsmache und einem Aufwiegeln bestimmter Interessengruppen“ in seinem Heimatverein gegen ihn als Ortsbürgermeister spricht, habe er sich dennoch für eine erneute Kandidatur entschieden. „Man muss die Ämter trennen“, sagt er. Der Streit sei nur intern in Höver entbrannt, darüber dürfe man die anderen im Dachverband vertretenen Schützen nicht vergessen.

Schemschat hatte sich nach Bekanntwerden einer möglichen Bebauung im Mai in seinem öffentlichen Infobrief Gedanken darüber gemacht, ob nicht der Mehrzweckplatz ein Alternativstandort für ein Volks- und Schützenfest sein könnte. Denn möglicherweise könne dies angesichts der überwiegend älteren Mitglieder in einigen Jahren nicht mehr so gefeiert werden wie derzeit. Die Schützen, besonders deren Vorsitzender und CDU-Ortsratsmitglied Wolfgang Großmann, sahen das als Angriff auf ihre Tradition und warnten vor einer Verlegung des Schützenplatzes an den Ortsrand. Pikant dabei: Schemschat war selbst einmal Vorsitzender der Höveraner Schützen.

Seit neun Jahren Schützenchef

Der 37-Jährige ist seit 2011 Vorsitzender der Schützen der Stadt Sehnde. Begonnen hat Schemschat seine Schützenlaufbahn 1994 als Jungschütze. Vier Jahre später wurde er zum Jugendsprecher gewählt, zwei Jahre später zum stellvertretenden Jugendleiter und noch einmal zwei Jahre später zum Jugendleiter. Seit 2001 ist der SPD-Ratsherr auch ausgebildeter Schießsportleiter. 2007 schließlich wurde er zum Vorsitzenden gewählt und hat nach eigenen Angaben unter anderem die Vermietung des Vereinsheims an Nichtmitglieder eingeführt. Seit 2006 ist Schemschat zudem Mitglied der Bürgerschützengesellschaft Bilm.

Im Frühjahr bewirbt er sich nun um eine dritte Amtszeit. Wie es weitergeht, solle demnächst auf einer erweiterten Vorstandssitzung und einer Mitgliederversammlung besprochen werden.

Von Oliver Kühn