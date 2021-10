Sehnde

Die Grundschule Breite Straße in Sehnde droht schon bald aus allen Nähten zu platzen. Aktuell werden dort 313 Schüler in 15 Klassenräumen unterrichtet. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, musste zu Beginn dieses Schuljahrs ein zusätzlicher Klassenraum her, ein Fachraum wurde geopfert. „Mehr Potenzial gibt es an der Schule aber nicht“, skizzierte der städtische Fachdienstleiter Wolfgang Bruns das Platzproblem in der jüngsten Sitzung des Sehnder Schulausschusses.

Nach seinen Angaben spitzt sich die Lage im nächsten Schuljahr 2022 sogar noch weiter zu. Es müsse weiter mit steigenden Schülerzahlen in der Kernstadt gerechnet werden – etwa durch Zuzüge und Baugebiete, sagte Bruns. „Zum Schuljahresbeginn 2022 wird ein weiterer, 16. Klassenraum an der Grundschule Breite Straße benötigt.“

Platznot auch beim Ganztagsangebot

Zudem sei das Ganztagsangebot an der Schule massiv von der Platznot betroffen. Rund 200 der 313 Kinder nehmen momentan daran teil. Die Angebote am Nachmittag würden aktuell häufig in den Klassenräumen umgesetzt. Das sei nicht optimal, so Bruns.

Im Schulausschuss rechnete der städtische Fachdienstleiter die Entwicklung der Schülerzahlen in der Kernstadt für die nächsten Jahre weiter. Die Prognosen beruhen vor allem auf Meldedaten, Zuzügen in bestehende Siedlungen und in neue Baugebiete. Der Schülerzuwachs durch Baugebiete sei dabei relativ gut prognostizierbar, sagte Bruns. Nicht so jedoch der Strukturwandel in den alten Wohngebieten, den es momentan in der Kernstadt gebe.

Anhand der Prognosen rechnet Bruns in den nächsten fünf Jahren mit 90 zusätzlichen Grundschülern in der Kernstadt. Für die Grundschule Breite Straße könne das im schlechtesten Fall eine Steigerung um vier auf dann insgesamt 18 Klassen zur Folge haben. „Diese Entwicklung haben wir nicht mehr in der Hand“, warnte Bruns.

Änderung der Schulbezirke nicht ausreichend

Um der Raumnot zu begegnen, gebe es verschiedene Möglichkeiten. Ein anderer Zuschnitt der Schulbezirke sei eine Möglichkeit. So könnten etwa mehr Kinder in der nahe gelegenen Astrid-Lindgren-Grundschule unterkommen. Dort gibt es aktuell acht Klassen. Die Schule hat momentan allerdings noch kein Ganztagsangebot. Die Eltern, die ein solches Angebot wünschten, hätten aber einen Anspruch auf die entsprechende Beschulung, so Bruns. Das fehlende Ganztagsangebot an der Astrid-Lindgren-Schule würde den entlastenden Effekt für die Grundschule Breite Straße damit wieder schmälern. Zwar stünde auch die Fortführung des Schulkindergartens zur Debatte. Aber eine Änderung der Schulbezirkssatzung allein werde bei dem enormen Schülerzuwachs nicht ausreichen, sagte Bruns.

Er betonte in der Sitzung, dass der momentane Schülerzuwachs ein reines Kernstadtphänomen in Sehnde sei. Die Schulen in den Ortsteilen zeigten solche Tendenzen nicht. Der Anfrage eines Ratsmitglieds, ob etwa die Grundschule in Ilten beim Neubau an den Ortsrand von Sehnde in die Nähe des Sportzentrums verlegt werden könne, erteilte Bruns eine Absage. Ilten stelle einen eigenen Schulbezirk dar. Der Schulträger sei angehalten, dass Kinder in der Nähe ihres Wohnortes zur Schule gingen, erläuterte der Fachdienstleiter.

Die Politiker einigten sich schließlich darauf, die Verwaltung mit der Bildung eines Arbeitskreises aus Politik, Schule, Eltern und Verwaltung zu beauftragen. Der Arbeitskreis soll zur Entwicklung der Schullandschaft im Ort Sehnde und den schulisch angeschlossenen Ortsteilen jetzt ein Konzept entwerfen.

Von Patricia Oswald-Kipper