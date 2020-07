Das Altwarmbüchener Moor hat sich nach der letzten Eiszeit vor rund 10.000 Jahren entwickelt. Als das Eis schmolz, entstand ein See, aus dem sich zunächst ein Niedermoor und im Laufe der Jahrtausende ein Hochmoor bildete. Seit dem Jahr 1365 durften hannoversche Bürger im Altwarmbüchener Moor aufgrund einer herzoglichen Bewilligung Torf stechen. Torf wurde damals vor allem genutzt, um zu heizen. Auf dem Schiffgraben, von dem noch Reste im hannoverschen Stadtwald Eilenriede zu sehen sind, wurde der Brennstoff in die nahe gelegene Stadt Hannover transportiert. Mittlerweile steht eine Fläche rund von 40 Hektar unter Naturschutz, was knapp der Hälfte der Fläche des Maschsees entspricht.