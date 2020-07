Sehnde

Sie arbeiten ehrenamtlich und tragen viel Verantwortung: Die Stadt Sehnde sucht eine neue Schiedsperson. Schiedsleute schlichten in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, beispielsweise bei Vermögensfragen. Auch bei Streit unter Nachbarn sowie in geringeren Strafsachen wie Beleidigung, einfache Körperverletzung und Hausfriedensbruch kommen sie zum Einsatz. In solchen Angelegenheiten muss erst eine Schlichtungsverhandlung stattfinden, bevor bei Gericht Klage erhoben werden kann.

Die Schiedsarbeit erfolgt ehrenamtlich, die Schiedspersonen erhalten für ihr Engagement lediglich eine Aufwandsentschädigung.

Bewerber sollten im Bezirk des Schiedsamtes wohnen

Die bisherige Schiedsperson steht für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung, sie gibt das Amt aus persönlichen Gründen ab. Der Fachdienst Ordnung sucht nun für den Schiedsbezirk III – dazu zählen die Ortsteile Sehnde, Dolgen, Evern, Gretenberg, Klein Lobke und Rethmar – interessierte Sehnder, die sich vorstellen könnten, das Ehrenamt zu übernehmen.

Die Bewerber sollten im Bezirk des Schiedsamtes wohnen und das 30. Lebensjahr vollendet haben. Laut Fachdienstleiterin Viola Triebskorn sollte die neue Schiedsperson vor allem „nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein“.

Sehnder, die nach einem Verbrechen keine öffentlichen Ämter bekleiden dürfen, sind hingegen von dem Ehrenamt ausgeschlossen. Ebenfalls kommen Bewerber, die über eine gerichtlich angeordnete Beschränkung ihres Vermögens verfügen, nicht infrage.

Informationsseminar gibt Einblick in die Aufgaben

Die Vereinigungen der Schiedspersonen begleiten den Prozess der Neubesetzung. Dabei werden Bewerber zunächst in einem halbtägigen Informationsseminar geschult. In dem Seminar können sie sich einen Einblick in die Aufgaben dieses Ehrenamtes verschaffen. Das Seminar ist Grundlage für ein weiteres Seminar, an dem anschließend die neu gewählte Schiedsperson teilnimmt.

Bewerbungen sind bis 20. August bei der Stadt Sehnde möglich. Viola Triebskorn beantwortet Fragen unter Telefon (0 51 38) 70 72 22 und nach einer E-Mail an viola.triebskorn@sehnde.de.

Von Patricia Oswald-Kipper