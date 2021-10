Sehnde

Die Stadt Sehnde soll bei den Special Olympics World Games (SPO) 2023 Gastgeberin für ein Nationalteam sein. Dafür haben die Politikerinnen und Politiker im Fachausschuss Soziales votiert. „Das ist eine einmalige Gelegenheit, die die Stadt nach außen hin ganz anders darstellt“, sagte Ratsfrau Gisela Neuse (SPD) im Sozialausschuss.

Bei den Special Olympics treten Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung an. Berlin ist vom 17. bis 24. Juni 2023 Gastgeber der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung, an der Sportlerinnen und Sportler aus 170 Ländern in 24 Sportarten teilnehmen.

Gastgeber für vier Tage

Die Stadt Sehnde möchte im Vorfeld gemeinsam mit den anderen Kommunen der ILEK-Börderegion Algermissen, Harsum und Hohenhameln für vier Tage als sogenannte Host Town für eines der 170 Nationalteams fungieren. Dabei werden die Teams vor dem Start der Veranstaltung für vier Tage in die Gastgeberstädte eingeladen. „Die Nationalteams sollen in dieser Zeit in den Kommunen wohnen, um sich dort zu akklimatisieren und auch als Team zu finden“, heißt es in einer Vorlage der Stadt Sehnde dazu. Daneben sei geplant, „die gastgebende Kommune im Rahmen eines kleinen Programms kennenzulernen“.

Als Gastgeber müssen die Kommunen die Kosten für die Anreise vom Flughafen sowie von dort nach Berlin sowie die Kosten für die Unterkunft und das Programm der Sportlerinnen und Sportler tragen. Laut Fachdienstleiter Wolfgang Bruns sind die Gesamtkosten dafür noch nicht absehbar. „Das hängt von der Größe des Teams ab.“ Bruns rechnet für Sehnde aber mit zusätzlichen Ausgaben von rund 10.000 Euro.

Gemeinsame Bewerbung der ILEK-Kommunen

Wolfgang Ostermeyer (AfD) sieht die Mitwirkung der Stadt Sehnde kritisch: „Wo haben wir hier die Infrastruktur für diese Menschen?“, fragte er in der Ausschusssitzung. Vor allem die Unterbringung der Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung sei schwierig. Laut Fachdienstleiter Bruns wird das von den Veranstaltern der SPO nicht so gesehen. Es sei geplant, dass die Sportlerinnen und Sportler in einem Sehnder Hotel nächtigen.

Noch bis zum 31. Oktober haben die Kommunen Zeit, sich als Host Town anzumelden. Die ILEK Börderegion möchte mit ihren vier Mitgliedskommunen eine gemeinsame Bewerbung abgeben. SPD-Ratsherr Wolfgang Toboldt warb für das Engagement der Stadt bei der Sportveranstaltung. „Es ist eine sehr sinnvolle Angelegenheit, der wir zustimmen sollten“.

Der Sehnder Rat wird in seiner Sitzung am 28. Oktober über die Teilnahme der Stadt Sehnde entscheiden.

Von Patricia Oswald-Kipper