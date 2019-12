So soll es mit der Kita Ladeholzstraße weitergehen

Sehnde

Mehr als 130 Sehnder Eltern und ihre Kinder warten dringend auf den Bau der neuen Übergangs-Kita an der Breiten Straße. Auf dem Gelände hinter der dortigen Turnhalle soll in den nächsten Wochen alles für den Einsatz sogenannter mobiler Raumeinheiten vorbereitet werden. Das Kultusministerium hat für den Aufbau der Container auf der Fläche jetzt grünes Licht gegeben. In den Containern sollen die Kinder der baufälligen und seit Oktober wegen möglicher Einsturzgefahr gesperrten Kita Ladeholzstraße ab April untergebracht werden.

„Alles läuft nach Plan“, sagt Daniela Rössing, Leiterin des Sehnder Fachdienstes Gebäudewirtschaft. Der Fachdienst sei momentan mit der Auswahl eines Containeranbieters beschäftigt. Erst danach könne die Statik ermittelt und damit der Bauantrag für die Übergangs-Kita gestellt werden, sagt Rössing. Sie rechnet damit Anfang des neuen Jahres.

Das womöglich einsturzgefährdete Flachdach der Kita wird jetzt mit Metallstangen abgestützt. Die Kita Ladeholz in Sehnde ist wegen statischer Probleme geschlossen worden. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Bauantrag soll zügig genehmigt werden

Danach soll alles ganz schnell gehen. Rössing geht davon aus, dass der Bauantrag dann innerhalb von sechs bis acht Wochen genehmigt wird. Im Februar soll schon mit den Vorbereitungsarbeiten für die Kita begonnen werden. „Es müssen Wasser-, Strom- und Telefonanschlüsse gelegt werden“, sagt Rössing.

Der neue Kindergarten wird auf der Fläche hinter der Turnhalle Breite Straße in einem zweigeschossigen Modulbau mit 30 Meter Länge und 15 Meter Breite entstehen. Das neue Containergebäude wird für die Nutzung als fünfgruppige Kita speziell ausgebaut. So enthält es beispielsweise Klemmschutz an den Türen und Schallschutz in den Räumen. Dennoch wird es etwas enger als in den bisherigen Räumen an der Ladeholzstraße. So soll in den neuen Räumen der Bewegungsraum gleichzeitig als Schlafraum genutzt werden.

Die fünf Kita-Gruppen werden dann zur Eröffnung im April auch eine große Spielfläche auf dem Außengelände zur Verfügung haben. „Der dortige öffentliche Spielplatz wird umgewidmet“, sagt Rössing. Der Spielplatz werde eingezäunt und sei dann nur noch von den Kindergartenkindern nutzbar. Außerdem biete das Grundstück hinter der Sporthalle auch noch weitere Grünflächen, sagt Rössing. Der Neubau der Container-Kita sei allerdings mit Einschränkungen für die Grundschule Breite Straße verbunden, räumt Rössing ein. Ein Teil des Sportgeländes sei dann nicht mehr für die Schüler nutzbar.

Container-Kita für mindestens zwei Jahre

Rössing rechnet mit einer Nutzungsdauer der Container-Kita von mindestens zwei Jahren. In dieser Zeit soll entschieden werden, was mit dem alten, baufälligen Kita-Gebäude an der Ladeholzstraße geschieht. Die Möglichkeiten reichen von einer Sanierung über einen Abriss und kompletten Neubau bis hin zu einem Neubau der Kita an ganz anderer Stelle.

Die meisten der 133 Kinder der gesperrten Kita Ladeholz wurden Ende Oktober auf andere Einrichtungen an mehreren Standorten der Stadt verteilt. Dabei nutzen die Vorschulkinder derzeit Räume an der Astrid-Lindgren-Schule. „Das kommt bei den Eltern und Kindern sehr gut an, weil man die Kinder gezielter fördern kann.“ Für viele Eltern der Drei- bis Fünfjährigen sei die Ersatzbetreuung jedoch auch mit zusätzlichen Wegen verbunden, sagt Rössing, deren dreijähriger Sohn ebenfalls betroffen ist und nun in Ilten in die Kita geht. Dennoch gebe es nur wenige Klagen. „Die Eltern nehmen es überwiegend positiv auf“, sagt sie.

Lesen Sie auch:

Von Patricia Oswald-Kipper