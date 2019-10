Großer Andrang: Das Bolzumer Reparatur-Café legt los

Bolzum

Toller Auftakt für das Reparatur-Café des Projektes Gutklima. Bereits vor der offiziellen Öffnung am Mittwoch um 16 Uhr hatte Karl-Heinz Thoma schon eine Tüftelaufgabe vor sich: den Kombidrucker von Klaus Brandes. „Er druckt, gibt aber das letzte Blatt nicht aus. Und dann muss man alles neu einstellen“, sagte der Besitzer des Geräts. „Das muss ich mir genauer angucken, lass ihn mal hier“, sagte Thoma nach einem Testlauf.

21 Besucher bringen 14 Geräte zum Reparieren

21 Besucher sind mit 14 defekten Geräten ins Reparatur-Café im Pfarrnebengebäude am Mühlenberg gekommen. Drei Geräte waren nicht zu reparieren, fünf wurden sofort instand gesetzt. Für die restlichen sechs besorgen die Bastler Ersatzteile. Das exotischste Stück war ein Flachbildschirm. „So etwas kann von uns nicht repariert werden, weil es zu kompliziert ist“, sagte Herbert Deters-Eickemeier.

„Es ist toll, wie gut das hier angenommen wird“, sagte Gutklima-Projektleiterin Frauke Lehrke. Sie lobte: „Das Team ist sehr selbstständig, hat vorher mit dem Reparatur-Café in Burgdorf Kontakt aufgenommen, um genau zu wissen, worauf zu achten ist.“ Vielleicht, sagte Lehrke, könne es ja auch Termine in anderen Ortsteilen geben. Der nächste ist aber wieder in Bolzum. Am Mittwoch, 13. November, von 16 bis 18 Uhr.

