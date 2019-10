Weil Risse in der Dachkonstruktion festgestellt wurden, hat die Stadt Sehnde die Kindertagesstätte Ladeholz am Dienstagvormittag noch während des Betriebs räumen lassen. Die 130 Kinder sind vorerst auf drei andere Einrichtungen verteilt. Ob Einsturzgefahr für das Gebäude besteht, stand am Mittwoch noch nicht fest.