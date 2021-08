Sehnde

Das Unternehmen Sanierungsunion Plate aus Sehnde ist derzeit in einer besonderen Mission unterwegs: Vier Mitarbeiter sind in dieser Woche ins Hochwassergebiet in Nordrhein-Westfalen ausgerückt, um dort Flutopfer beim Wiederaufbau und der Instandsetzung ihrer Häuser und Wohnungen zu unterstützen. Mit dabei haben sie 150 sogenannte Trocknungseinheiten.

„Dabei handelt es sich um Kondenstrockner, welche die Feuchtigkeit aus der Luft ziehen“, erläutert Geschäftsführerin Kirsten Plate. Die Anfrage zur Unterstützung kam von einer großen Versicherung, diese wird den Auftrag auch finanzieren. „Wir bringen die Kondenstrockner ins Krisengebiet und installieren sie dort“, berichtet Plate. Weil für den Transport der vielen Geräte die eigenen Firmenfahrzeuge nicht ausreichten, wurde auch gleich noch ein Lastwagen angemietet.

Helfern bot sich furchtbares Bild

Zum Einsatz kommen die Trockner aus Sehnde in Orten wie Euskirchen, Stollberg und Mechernich, die von der Hochwasserkatastrophe besonders stark getroffen wurden. Den Helfern aus Sehnde habe sich dort ein furchtbares Bild geboten, berichtet Plate. Sie steht mit ihren Mitarbeitern regelmäßig in Kontakt. Sie berichteten ihr von zahlreichen beschädigten Straßen und Brücken, von Häusern, die voll Wasser liefen, völlig zerstört oder mitunter von den Fluten mitgerissen wurden.

Die Mitarbeiter des Sanierungsunternehmens Plate liefern die Trocknungsgeräte im Hochwassergebiet an. Quelle: privat

Die Geschäftsführerin hat aber auch mit Betroffenen telefoniert. „Eine ältere, alleinstehende Dame hat mir erzählt, dass sie das Wasser anfangs lediglich mit einer Tupper-Schale in der Hand aus dem vollgelaufenen Keller geschippt hat – das ist mir sehr zu Herzen gegangen“, berichtet Plate. Ihre Mitarbeiter haben vor Ort alle Hände voll zu tun. „Oft sind sie bis spät in die Nacht unterwegs.“ Wie lange der Einsatz dauert, ist laut Plate noch völlig offen.

Einsätze in Hochwassergebieten mittlerweile Routine

Von der deutschen Versicherungswirtschaft ist das Sehnder Unternehmen schon mehrfach zur Hilfe und Mitarbeit beim Wiederaufbau geschädigter Häuser und Wohnungen angefragt worden. „Diese Einsätze haben bei uns leider schon Routine“, sagt Plate. Die Firma, die lange ihr Vater führte, hatte in der Vergangenheit Niederlassungen an 14 Standorten, konzentriert sich aber mittlerweile auf den Firmensitz in Sehnde. Seit 1974 wurden unzählige Brand-, Wasser- und Umweltschäden saniert.

Vorbereitungen für den Kriseneinsatz: Die Mitarbeiter verladen rund 150 Trocknungsgeräte. Quelle: privat

Die ersten großen Einsätze in Krisengebieten begannen in den Neunzigerjahren mit der großen Hochwasserkatastrophe an Oder und Elbe. Mit den damaligen Niederlassungen in Dresden, Leipzig und Magdeburg war die Firma quasi vor Ort. Hunderte Luftentfeuchtungsgeräte kamen seinerzeit zur Trocknung der Häuser zum Einsatz. Seniorchef Plate wurde zudem in die Krisenstäbe der Versicherer berufen, um bei der Koordinierung der Gebäudeüberprüfungen und den anschließenden Sanierungsleistungen mitzuwirken.

Von Katja Eggers