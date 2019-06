Ein Organisationsteam aus vier Frauen hat den ersten offenen Bücherschrank in Ilten auf die Beine gestellt. Im im Einkaufszentrum in der Straße Am Park gibt es ab sofort Romane, Sachbücher und CDs zum Mitnehmen – und viel Platz für Bücherspenden. Zum Wegwerfen seien Bücher schließlich viel zu schade, meinen die Initiatorinnen