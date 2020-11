Sehnder Bürgermeister Olaf Kruse: „Corona macht etwas mit einem“

Sehnde

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse hat nach seiner überstandenen Corona-Infektion seine Amtsgeschäfte im Rathaus Anfang der Woche wieder übernommen. „Ich war ziemlich erschöpft“, sagt der Verwaltungschef. „Das war deutlich anders als eine normale Grippe.“ Er habe Schüttelfrost und zwei Tage Fieber mit Temperaturen über 38 Grad gehabt. Dazu seien Halsschmerzen und ein heftiger Husten gekommen.

Keinen weiteren infiziert

Die Mahlzeiten mit seiner Frau habe er getrennt oder „tafelmäßig“ weit auseinander eingenommen. „Das macht etwas mit einem, es ist kein Spaß, in Quarantäne zu sein“, sagt Kruse. Seine Frau sei aber nicht von Corona betroffen gewesen, er habe auch keinen weiteren infiziert, berichtet er erleichtert. Zum Glück sei bei ihm kein zweiter Schub gekommen, wie er häufig nach fünf oder sieben Tage auftrete. Auch sein Geschmacks- und Geruchssinn sei nicht gestört – anders gehe es der Rathausmitarbeiterin, bei der er sich angesteckt habe. Diese habe auch jetzt noch keinen Geruchssinn. Nun hoffe er, dass er keine Spätfolgen davontrage.

Aktuell gibt es in Sehnde 37 Corona-Infizierte, der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 122,5. Einen Hotspot gebe es in Sehnde aber nicht, sagt Kruse. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nach Angaben der Region Hannover bislang 121 Sehnder mit dem Coronavirus infiziert, 82 sind bereits wieder genesen, wie etwa Kruse. Ein Mensch ist gestorben – das war allerdings schon bei der ersten Welle im Frühjahr.

Von Oliver Kühn