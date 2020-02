Höver

Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs in eine Doppelhaushälfte an der Hannoverschen Straße. Die Täter hebelten dort am Sonnabend zwischen 13.30 und 17.20 Uhr eine Terrassentür auf und durchwühlten dann mehrere Räume. Aus dem Haus stahlen sie nach bisherigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld und Schmuck, hinterließen aber Spuren, welche die Polizei jetzt auswertet. Zum genauen Wert der Beute gibt es keine Angaben. Die Bewohner des Doppelhaushälfte waren am Nachmittag nicht zu Hause und bemerkten den Einbruch nach ihrer Wiederkehr.

Von Achim Gückel