Sehnde

Sich selbst etwas Gutes tun und dabei auch noch die Umwelt schonen: Das ist das Ziel der Stadtradeln-Kampagne des Klima-Bündnisses, an der auch die Stadt Sehnde in diesem Jahr bereits das sechste Mal teilnimmt. Der Startschuss fällt am Sonntag, 6. Juni. Dann heißt es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, innerhalb von drei Wochen beruflich und privat so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen und möglichst kein Auto von innen zu sehen. Und vielleicht wird ja sogar das Vorjahresergebnis übertroffen.

Die Veranstalter wollen damit aber nicht nur Emissionen einsparen und den Klimaschutz unterstützen, sondern auch ein Zeichen zur Förderung des Radverkehrs und für mehr Lebensqualität setzen. Im vergangenen Jahr haben die Sehnder dabei einen Rekord aufgestellt: Die 229 Teilnehmerinnen und Teilnehmer radelten zusammen genau 60.285 Kilometer und sparten damit mehr als 9000 Kilogramm des Klimakillers CO2 ein. Im Jahr 2019 hatten dagegen nur 91 Radler teilgenommen – und das war schon die bis dahin beste Marke gewesen. Damals hatten die Radler 25.537 Kilometer zurückgelegt und damit 3626 Kilogramm Kohlenstoffdioxid im Vergleich zu Autofahrten vermieden.

Team Papenholz war im vergangenen Jahr Spitze Beim Stadtradeln im vergangenen Jahr hatten 229 Sehnder 60.285 Kilometer zurückgelegt. Damit wurden im Vergleich zu Autofahrten mehr als 9000 Kilogramm des umweltschädlichen Gases CO2 vermieden. Die Teilnehmer waren in 17 Teams aufgeteilt. In dieser Wertung belegte die KGS Sehnde mit dem Team Papenholz den ersten Platz. Die 28 Radelnden legten im Kampagnenzeitraum insgesamt 10.572 Kilometer zurück. Platz zwei sicherte sich das Team des Rudervereins für das Große Freie Lehrte/Sehnde – mit 52 Teilnehmern das größte Team – vor dem Team Dorfverein Gutes Klima im Dorf aus Bolzum auf Platz drei. Das Team Müllingen ist relativ gesehen die meisten Kilometer pro Teilnehmern gefahren, nämlich durchschnittlich 669 Kilometer pro Person. In der Einzelwertung sicherte sich Matthias Gieska vom Team Papenholz der KGS Sehnde mit insgesamt 1502 Kilometer den ersten Platz und vermied damit mehr als 220 Kilogramm CO2. Auf Rang zwei folgte mit 1019 Kilometern Teamkollege Martin Häusler. Der dritte Platz ging an Reimund Seifert, der für das Team der Stadtverwaltung startete – die Rathaus-Radler. Der städtische Angestellte fuhr im Aktionszeitraum 1008 Kilometer mit seinem Velo.

Eventuell spielte dabei schon die Corona-Pandemie eine Rolle, weil viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr gemieden haben und gerade im Sommer auf das Fahrrad umgestiegen sind. Das hatte die Region Hannover etwa auch bei Zählungen an ihrer Messstation am Ortseingang von Ilten festgestellt.

Notfalls Aktionen für kleine Gruppen

Bürgermeister Olaf Kruse zeigt sich noch immer begeistert, wie viele Menschen sich an der letzten Stadtradeln-Kampagne beteiligt haben: „Unser Ziel waren 100 radelnde Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das haben wir weit übertroffen.“ Auf diesen Erfolg wolle Sehnde in diesem Jahr aufbauen. Die Planung für dieses Jahr sieht einige gemeinsame Touren vor. „Allerdings müssen wir dabei immer tagesaktuell auf die Infektionslage schauen“, sagt Kampagnen-Koordinatorin Kristina Haack. Sie hoffe, auch gemeinsame Touren anbieten zu können. Aber für den Fall, dass die Kontaktregeln keine Fahrt in größeren Gruppen zulassen, hat Haack mit ihrem Team Aktionen für einzelne Personen und kleine Gruppen geplant.

Bei einer Tour durch die Natur können viele Kilometer gutgeschrieben werden. Quelle: J. Rathmann (Archiv)

Generell will Kruse die Velo-Mobilität in der Stadt populärer machen. „Wir wollen das Radfahren in Sehnde stärker herausstellen und planen auch Aktionen drumherum – wenn das mit Corona möglich ist“, wie der Verwaltungschef sagt. Dafür sei im September eine Mobilitätswoche geplant, die es auch schon im vergangenen Jahr gab. Aber eine weitere Aktion, die Kruse plant, dürfte vielen Radfahrern eher nicht gefallen. Denn künftig setzt der Verwaltungschef bei diesen auf eine stärkere Verkehrsüberwachung, um etwa das Fahren auf Gehwegen und Radwegen in verkehrter Richtung einzudämmen. So soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Anmeldungen als Einzelperson oder Team für die Kampagne 2021 sind auf der städtischen Internetseite stadtradeln.de/sehnde möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Kristina Haack unter Telefon (0 51 38) 70 72 31 sowie bei Gabriele Schröder unter (0 51 38) 98 16.

Von Niklas Borm